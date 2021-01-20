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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 20 كانون الثاني 2021 03:08 ص

خطاب المجد.. الرئيس ترامب: استعدنا القوة الأميركية في الداخل والقيادة في الخارج وبنينا أعظم اقتصاد وتصدينا للإرهابيين

ترامب

مراقبون: التاريخ سيسجل فترة ترامب بحروف من نور رغم مؤامرة الإعلام اليساري

في الوقت الذي بحث فيه الإعلام اليساري التآمري عن كلمة واحدة تخص بايدن وإدارته الجديدة. تجاهل الرئيس ترامب وجوده تماما واكد أن ما بدأه كان لصالح الولايات المتحدة وعدد انجازات مهولة في مقدمتها عقد اتفاقيات سلام تاريخية والقضاء على البغدادي والقضاء على المجرم قاسم سليماني.
وقال نشطاء ومراقبون، أن تجاهله تماما ذكر بايدن، ضربة مدوية لإدارته أما دعواته بالصلاة فهى لأمريكا قبل أن تكون لهذا الشؤوم وإدارته.
وقال ترامب، لقد خلصنا الشرق الأوسط من الإرهابي البغدادي والجزار المجرم قاسم سليماني وحققنا سلاما للمنطقة. 


وقال الرئيس ترامب، في كلمة أخيرة عشية مغادرته البيت الأبيض: بينما أستعد لتسليم السلطة إلى إدارة جديدة ظهر يوم الأربعاء، أريدكم أن تعلموا أن الحركة التي بدأناها لا تزال في مستهلها.
وأضاف الخطر الأكبر الذي نواجهه هو فقدان الثقة في أنفسنا وفقدان الثقة في عظمتنا الوطنية. لا يمكن لأمة أن تزدهر طويلا وتفقد الإيمان بقيمها وتاريخها وأبطالها فهذه هي مصادر وحدتنا وحيويتنا. يجب أن نكون دائما أرض رجاء ونور ومجد لكل العالم.
وتابع: هذا الأسبوع سننصب إدارة جديدة ونصلي من أجل نجاحها في الحفاظ على أميركا آمنة ومزدهرة. نحن فعلنا ما جئنا إلى هنا له، وأكثر من ذلك بكثير، كما قمنا بإعادة التأكيد على الفكرة المقدسة أن الحكومة في أميركا تستجيب للشعب وأعدنا فكرة أن لا أحد ينسى في أميركا لأن الجميع مهمون وكل شخص لديه صوت".
وذكر الرئيس ترامب: لم تكن أجندتنا تتعلق باليمين أو اليسار، ولم تكن تتعلق بجمهوري أو ديمقراطي. بل كانت تتعلق بصالح الأمة بأكملها.
وعدد ترامب الإنجازات التي تحققت بفضل إدارته قائلا: "استعدنا القوة الأميركية في الداخل والقيادة الأميركية في الخارج وبنينا أعظم اقتصاد في تاريخ العالم كما أعدنا تنشيط تحالفاتنا وحشدنا دول العالم للوقوف في وجه الصين كما لم يحدث من قبل.
وأضاف "نتيجة لدبلوماسيتنا الجريئة والواقعية حققنا سلسلة من اتفاقيات السلام التاريخية في الشرق الأوسط، معربا عن فخره بأنه كان أول رئيس منذ عقود لم يخض أي حروب جديدة.
وعن الصين، قال ترامب: قبل أن نوقع الاتفاق الجديد مع بكين ضربنا "فيروس الصين"، فيما تحدث عن لقاح كورونا قائلا: "لقد أنتجنا اللقاح في 9 أشهر في حين أي إدارة أخرى كان يمكن أن يستغرقها الأمر 10 سنوات. لقد قمنا بإنتاج لقاحين للقضاء على أزمة كورونا.
وبشأن حلف شمال الأطلسي، ذكر: "دول الناتو تدفع عشرات مليارات الدولارات مقارنة بما كانت دفعه عندما وصلت".
وعلق مراقبون، بأن الفترة القادمة هى الأصعب على العالم، فتوجهات بايدن وإدارته مريبة.
ا.ي

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أخر تعديل: الأربعاء، 20 كانون الثاني 2021 03:10 ص
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