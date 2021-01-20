نريد عقوبات وليس مفاوضات.. الرد على سقطة وزير خارجية بايدن الواهم مع إيران

مرشح بايدن لوزارة لخارجية: سنشرك دول الخليج وإسرائيل بأي مفاوضات نووية بشأن إيران!



في الوقت الذي غير فيه الاتحاد الأوروبي، لهجته إزاء البرنامج النووي الإيراني وبرنامج الصواريخ الباليستية بالقول: ان ايران تقوم بتصرفات خطرة وغير مقبولة وهناك تطورات مزعجة. يصر بايدن حتى قبل أن يدخل البيت الأبيض على مهادنة إيران!!

ويسير وزير خارجيته أو المرشح لذلك، وراء بما يجعلها بداية شؤوم في البيت الأبيض.

وقال أنتوني بلينكن المرشح لمنصب وزير الخارجية الأميركي، إن إدارة جو بايدن ملتزمة بعدم حيازة إيران السلاح النووي، وإنها ستشرك دول الخليج وإسرائيل بأي مفاوضات نووية بشأن إيران!

وأضاف مرشح جو بايدن لوزارة الخارجية، لدى استماع مجلس الشيوخ له، أن حيازة إيران السلاح النووي سيجعلها أكثر خطورة مما هي عليه الآن. وأردف بلينكن يقول إن إيران تتخذ خطوات كثيرة للتحرر من قيود الاتفاق النووي، مؤكدا أن لدى أميركا مسؤولية ملحة بمنع إيران من حيازة السلاح النووي.

وتعهّد وزير الخارجية المستقبلي في إدارة جو بايدن بالتخلي عن الدبلوماسية الأحادية الجانب التي تبناها الرئيس دونالد ترامب، مؤكداً أن الولايات المتحدة عادت إلى "القيادة" لكنها ستعتمد الآن على حلفائها "للفوز في المنافسة مع الصين" ومواجهة خصومها الآخرين.



وفي كلمته المسجّلة مسبقاً – وفق تقرير العربية، أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ قال أنتوني بلينكن: "يمكننا تعزيز تحالفاتنا الجوهرية التي تقوي نفوذنا في أنحاء العالم"، مضيفاً: "معا، نحن في وضع أفضل بكثير للتصدي لتهديدات تمثلها روسيا وإيران وكوريا الشمالية".

من جهتها قالت مرشحة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لمنصب مدير الأمن القومي أفريل هينز في وقت سابق الثلاثاء "نحن على مسافة بعيدة" من عودة إيران إلى الالتزام التام بالاتفاق النووي. وأفصحت أمام أعضاء الكونغرس أن بايدن "أشار إلى أنه إذا عادت إيران إلى الالتزام بالاتفاق، فسيعطي توجيهاته بأن نفعل الشيء نفسه. وأنا أعتقد صراحة أننا على مسافة بعيدة من هذا".

في السياق نفسه، شددت هينز على أنه "لا يمكن السماح لإيران بحيازة سلاح نووي"، وفيما يتعلق بالصين، قالت هينز إنها تؤيد اتخاذ موقف قوي أمام التهديد الذي تشكله.

وأضافت: نهجنا إزاء الصين يجب أن يتطور ويواكب الواقع الذي نراه اليوم والمتمثل في وجود الصين التي لديها نزعة قوية للهيمنة وبسط النفوذ.. أؤيد اتخاذ موقف قوي، بمعنى التعامل مع التحدي الذي نواجهه.

على الجانب الاخر، حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، من أن الاتفاق النووي الإيراني عند "منعطف حرج" في وقت تهدد خطوات طهران لخرقها الجهود الرامية لإعادة الولايات المتحدة إليه.

وكتب بوريل في رسالة إلى وزراء خارجية أوروبيين: رأينا تطورات مقلقة جدا في ما يتعلق بالجانب النووي، وكذلك جولات جديدة من العقوبات الأميركية.



وأضافت الرسالة، التي أرسلها بوريل، قبل اجتماع للدبلوماسيين الكبار، أن "ذلك يهدد بتقويض الجهود الدبلوماسية، ومنها جهودنا، لتسهيل عودة الولايات المتحدة لخطة التحرك الشاملة المشتركة، وإعادة إيران لتطبيق كامل لالتزاماتها في خطة التحرك الشاملة المشتركة". ويطلق على الاتفاق النووي "خطة التحرك الشاملة المشتركة"، وهي الأداة المتفق عليها لتطبيق اتفاق 2015.

وانتهزت ايران الارهابية الفرصة، والمحت الحكومة الإيرانية إلى استعدادها لإجراء محادثات مع بايدن الذي يتبوأ منصبه في 20 يناير والذي عبر بدوره عن الاستعداد لاستئناف الدبلوماسية مع طهران!!

لكن خامنئي شدد على أن على الولايات المتحدة أن تبادر أولا إلى رفع عقوباتها عن طهران، وهو ما قد يمثل عقبة في وقت تراجعت إيران عن تنفيذ التزامات في الاتفاق تهدف للحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف التدابير العقابية!!

وقال مراقبون، تعليقا على بدايات بلينكن، أنها سيئة. فالعالم ينتظر مزيد من العقوبات ضد ايران وليس مفاوضات، وقد أثبتت العقوبات نجاعتها تماما وأصيبت طهران بحالة من الشلل طوال وجود الرئيس ترامب.

أ.ي