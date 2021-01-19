من بلينكين وجيك سوليفان إلى كيري و رايس.. فرقة دعم إيران الإرهابية عادت مرة أخرى مع بايدن

مراقبون: تعيينات بايدن في الملف الإيراني تثير القلق والمخاوف



جاءت تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، لتلقي بحجر ضخم في المياه المسمومة التي يشيعها بايدن. بعدما قال إن فرقة إيران كلها عادت مع بايدن، ويقصد الذين دعموا الاتفاق النووي المشبوه مع طهران الإرهابية قبل 5 سنوات.

وأكد السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، إن التعيينات البارزة في السياسة الخارجية لـ "بايدن" هي سبب للقلق عندما يتعلق الأمر بالتهديد النووي الإيراني، فيما تتقاسم دولة إسرائيل مع فريدمان قلقه.

وأضاف فريدمان في مقابلة مع صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أنا قلق من شيء واحد على وجه الخصوص: إيران.



وتننهي مهام فريدمان في منصبه غدا الأربعاء، بانتظار أن تسمي الإدارة الأميركية الجديدة سفيرا جديدا لدى إسرائيل بعد تسلمها مهامها. واشتهر فريدمان بمواقفه المناوئة لإيران.

وقال فريدمان في مقابلته، على وجه الخصوص إلى تعيين كبير المفاوضين بشأن اتفاق إيران ويندي شيرمان كنائبة لوزيرة الخارجية، وأنتوني بلينكين وزيرًا للخارجية، وجيك سوليفان مستشارًا للأمن القومي، إلى جانب وزير الخارجية السابق جون كيري ومستشارة الأمن القومي السابقة سوزان رايس في مناصب عليا في إدارة بايدن.

ولفت إلى أنهم جميعا شاركوا في إبرام الاتفاق النووي المشبوه لعام 2015 مع ايران.، مضيفا فرقة إيران عادت معا مرة أخرى!

وكان الرئيس ترامب قد ألغى في العام 2018 التزام الولايات المتحدة بالاتفاق الدولي مع إيران وفرض عليها عقوبات صارمة.



ورحبت إسرائيل بشدة بموقف ترامب، وحذرت في الأسابيع الأخيرة من نية بايدن العودة إلى الاتفاق الدولي مع إيران.

وأعرب فريدمان عن أمله في أن يدرك المعيّنون أن الأمور قد تغيرت منذ توقيع الاتفاق مع ايران.

وقال في عام 2015 كان الافتراض أن إيران سوف تعدل نفسها بنفسها، الآن نعلم أنهم لم يفعلوا ذلك، لقد دمروا اليمن وهاجموا الولايات المتحدة في العراق، وهاجموا إسرائيل من سوريا، وموّلوا حزب الله، وهو أكبر خطر لإسرائيل على الحدود.

وأضاف بعد أكثر من خمس سنوات، نعلم أنهم مخادعون، نحن نعلم أنهم كانوا يكذبون عندما قالوا إنهم لم تكن لديهم أبدًا بنية تحتية عسكرية لطموحاتهم النووية.

وتابع فريدمان وفق تقرير نشرته "العرب"، آمل أن يعرف أي شخص عاقل أننا لا نستطيع العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، أي الاتفاق الدولي مع إيران.

وتنظر إسرائيل إلى إدارة بايدن بقلق، وتشاركها في ذلك جميع أجهزتها الأمنية تقريباً من المستويات العليا في الجيش الإسرائيلي والاستخبارات العسكرية وجهاز الموساد.

والقلق ذو شقين: يتعلق الأول بعودة بايدن المحتملة إلى السياسة التي تبناها المشبوه أوباما تجاه إيران، وخاصة العودة السريعة إلى الاتفاق النووي لعام 2015. والشق الثاني هو أن بايدنن وبسبب غبائه، لم يؤسس حتى الآن قناة حوار حميمة ومكثفة مع الإسرائيليين من شأنها أن تسمح لهم بالتأثير في هذا التهديد الوجودي بينما تصوغ الإدارة الجديدة سياستها.

وتقول إسرائيل إن الخطأ الرئيسي للولايات المتحدة هو الحاجة الملحة إلى العودة إلى ما كانت عليه الأمور قبل أن ينسحب ترامب من الاتفاق النووي بسبب اليورانيوم المخصب الذي خزنته إيران منذ ذلك الحين، وأجهزة الطرد المركزي الجديدة التي طورتها.

وتعتقد تل أبيب، أن الإدارة الجديدة حريصة كذلك على القضاء بأسرع ما يمكن وبفعالية على جميع شواهد إرث الرئيس ترامب. ومثل هذه الخطوة في ما يتعلق بسياسة الولايات المتحدة تجاه إيران ستكون كارثية ونكبة هائلة.

وفي محاولة للتقليل من هذه المخاوف، أكدت مرشحة الرئيس المنتخب جو بايدن لمنصب مدير الأمن القومي أفريل هينز، أن واشنطن "على مسافة بعيدة من عودة إيران إلى الالتزام التام بالاتفاق النووي.

وقالت هينز أمام أعضاء الكونغرس إن بايدن أشار إلى أنه إذا عادت إيران إلى الالتزام فسيعطي توجيهاته بأن نفعل الشيء نفسه. وأنا أعتقد صراحة أننا على مسافة بعيدة من هذا.

وتأتي تصريحات هينز، بعد تحذير جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي من أن الاتفاق النووي الإيراني عند "منعطف حرج"، مؤكدا أن خطوات طهران تهدد بخرق الجهود الرامية إلى إعادة الولايات المتحدة إليه.

وكتب بوريل في رسالة إلى وزراء خارجية أوروبيين "رأينا تطورات مقلقة جدا في ما يتعلق بالجانب النووي، وكذلك جولات جديدة من العقوبات الأميركية.

وأضاف في الرسالة التي بعث بها قبل اجتماع للدبلوماسيين الكبار أن ذلك يهدد بتقويض الجهود الدبلوماسية، ومنها جهودنا، لتسهيل عودة الولايات المتحدة إلى خطة التحرك الشاملة المشتركة... وإعادة إيران إلى تطبيق كامل لالتزاماتها في خطة التحرك الشاملة المشتركة.

وقال خبراء، إن "المخبول" بايدن، بعدما أعاد كل فرقة إيران إلى البيت الأبيض فإنه وكما هو واضح يصر تماما على السير في نفس الطريق القذر مع طهران الإرهابية لكن ذلك سيكون مدمرا للاستقرار برمته في الشرق الأوسط.

أ.ي