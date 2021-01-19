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الثلاثاء, 19 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 19 كانون الثاني 2021 08:37 م

مقرب من الصدر: لا انتخابات في العراق.. ونشطاء: الانتخابات أكذوبة يصدقها السياسيين ويكذبها الشعب العراقي

الصدر

أكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الانتخابات البرلمانية في العراق عبارة عن أكذوبة يصدقها السياسيين ويكذبها الشعب العراقي، ولا يرى فيها إلا لعبُ ولهو ونهبُ ثرواته.

 يأتي ذلك بعد تصريح بهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء الأسبق والمقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بأن انتخابات 2018 هي آخر انتخابات شهدها العراق ولن تكون بعدها أي عملية انتخابية.

وعزا الأعرجي سبب توقف العملية الانتخابية إلى أن الأحزاب التقليدية لن تسمح بخسارة مواقعها التي استحوذت عليها على مدى 17 سنة بالتزوير والتدليس.

وأشار إلى أن أي انتخابات تتوافر على الحد الأدنى من النزاهة ستحرم تلك القوى والأحزاب من امتيازاتها ما يدفعها إلى تخريب العملية الديمقراطية والابقاء على الوضع الذي يخدم مصالحها.

وأكد أن تأجيل الانتخابات المبكرة إلى أن يكون موعدها المُزَعم الجديد قبل مدة لا تتجاوز ٦ أشهر عن موعدها الدستوريّ لا يعني أننا أمام انتخاباتٍ مبكرة بل انتخابات مُبرَّرَة لممارسة الأحزاب سطوتها ودكتاتوريها وتجاوزها لإرادة شعبها.

وقد صوت مجلس الوزراء برئاسة مصطفى الكاظمي، وفقا للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، على الموعد الجديد للانتخابات المبكرة.

وأوضح المكتب الإعلامي، أن مجلس الوزراء صوت بالإجماع، في جلسته، على تحديد يوم 10 تشرين الأول 2021؛ موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.

واقترح مجلس المفوضين، في وقت سابق، على تحديد 10 تشرين الأول القادم موعدا لإجراء الانتخابات.

وتساءل نشطاء، هل سيبقى عنوان الانتخابات القادمة بالانتخابات المبكرة؟. لقد فُرغت من محتواها بشكل سافر في محاولة جديدة لإهانة هذا الشعب المُتعب وتحطيم إرادته.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات بهاء الأعرجي:

وقال حساب، "@M9z85"، " متى ما ينتهي العراق من هذه الانتخابات التي هي عبارة عن أكذوبة يصدقها السياسيين ويكذبها الشعب ولا يرى فيها الا لعبُ ولهو ونهبُ ثرواته".


وأضاف، حساب، "@TRJJ1hDUySGuekg"، " تأجلت الانتخابات لكي يكون عندهم وقت يقتلون النشطاء يفجرون بيوتهم يخطفونهم".


وتابع حساب، "@Ahmad51288621"، " أغلب السياسيين إلى يطلعون على الشاشات هم فاسدين سراق، منهم حاكم الزاملي بهاء الأعرجي أبو مازن الخنجر العامري و المالكي".


وذكر حساب، "@Saad7878Iraq"، " لو كان بهاء الأعرجي من خارج منظومة الأحزاب لكنا صدقنا كلامه، أنه يحاول تبرئة نفسه ليدخل ساحة الانتخابات بحلته الجديدة".


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