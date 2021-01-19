الكاظمي يُبرر تأجيل موعد الانتخابات المبكرة 4 أشهر ومراقبون: هزمتك عصابات إيران وعملاءها

خبراء: علي الجميع انتظار رد فعل الشارع والثوار في العراق



علق خبراء تحدثوا، مع "بغداد بوست"، أنه لايمكن قياس رد فعل الشارع العراقي على قرار عملاء إيران وميليشياتها وضغوطهم، تأجيل موعد الانتخابات العراقية 4 أشهر كاملة حتى أكتوبر 2021 المقبل.

وقالوا ان ما كانت تريده ميليشيات ايران وأحزابها، التي سرقت البرلمان، تم تحقيقه فعلا بتأجيل الانتخابات. لأن هناك "فيتو" على وجودها وآداءها السياسي وخصوصا بعد أعمال القتل التي قامت بها ميليشيات لها ممثلين في البرلمان، مثل عصائب أهل الحق الإرهابية ويمثله صادقون، وتحالف الفتح الذي يمثل مليشيا بدر وتحالف سائرون الذي يمثل ميليشيات مقتدى الصدر.. وعليه فليس أمام الجميع سوى الانتظار لمعرفة رد فعل الشارع.





وكان قد صوت مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها، اليوم الثلاثاء، على تحديد العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، موعداً لاجراء الانتخابات المبكرة بدلا من السادس من يونيو 2021 المقبل.

واستضاف المجلس خلال الجلسة رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفقا لبيان حكومي.

وقال البيان، ان القرار جاء بعد دراسة مقترح قدمته مفوضية الانتخابات الى مجلس الوزراء، ينطوي على أسباب فنية مهمة، من شأنها ان تضمن نزاهة الانتخابات وتساوي الفرص أمام الجميع لخوض الانتخابات بحرية وعدالة. واضاف البيان ان المجلس اكد مواصلة دعمه للمفوضية، وتذليل كل العقبات التي تواجه عملها.

وكان قد أعلن الكاظمي العام الماضي، أن الانتخابات البرلمانية ستجري يوم 6 يونيو عام 2021، متعهدا بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية

ولاقى اعلان الكاظمي موعد الانتخابات ترحيباً اممياً وتعهدا بالدعم، والعمل على نجاحها الا ان مواقف الكتل السياسية مازالت مبهمة ومقسمة حيال الموعد وآليات اجراء الانتخابات.

وأبلغت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مؤخرا، الرئاسات الثلاث والكتل السياسية عدم قدرتها اجراء الانتخابات المبكرة والمقررة في حزيران، بحسب ما أفاد به مصدر مسؤول.



في نفس السياق وتحسبا لأعمال غضب، اعتبر الكاظمي يوم الثلاثاء تغيير موعد الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق "ليس حيادا" عن مبدأ اجرائها بل هي قائمة على كل حال وان حكومته لن تتنازل عنها كونها مطلبا شعبيا.

وأضاف الكاظمي في كلمة خلال الجلسة انه سبق أن حددنا تاريخ السادس من حزيران القادم، موعدًا للإنتخابات المبكرة، وجاء هذا الموعد إيفاءً بتعهداتنا بإجراء الإنتخابات خلال عام من تولينا المسؤولية".

وأردف بالقول انه "أكّدنا طوال الفترة الماضية، وعبر نقاشات مع جميع القوى السياسية والفعاليات القانونية والشعبية، ان الحكومة لن تجري انتخابات كيفما اتفق، واشترطنا ضمان انتخابات حرّة ونزيهةً وعادلة، وبذلنا كل الجهود لضمان الأمن الانتخابي.

وتابع الكاظمي ان الحكومة قادرة على ضمان أمن الانتخابات في يوم السادس من حزيران القادم، عبر خطط عسكرية وأمنية نعد لها منذ أشهر، وعبر تدريبات وممارسات تقوم بها المؤسسات الأمنية، استعدادا ليوم الانتخابات".

وقال ايضا حرصنا على توفير موازنة المفوضية، ووجّهنا بتذليل كل العقبات التي تواجهها، وصوّتنا، في الجلسة السابقة، لصالح التسجيل البايومتري لكل الموظفين في الدولة، ونحن داعمون لإكمال التسجيل فهو الطريق الأمثل لمنع التلاعب بنتائج الانتخابات.

واشار رئيس مجلس الوزراء – وفق ما نقله "موقع شفق نيوز"، الى ان "معظم القوى السياسية اكدت لنا دعمها المفوضية"، مستدركا القول ان "المفوضية اكدت في اقتراحها الذي قدمته الى مجلس الوزراء أن القضية ذات أبعاد فنية مهمة، وأنها حريصة على نزاهة الإنتخابات وتساوي الفُرص أمام الجميع لخوض العملية الانتخابية بعدالة".



واكمل قائلا ان الاقتراح المقدم من مفوضية الانتخابات، هو أن يصار الى تمديد مواعيد الترشيح، ومنح وقت أطول لاستكمال جدول العملية الانتخابية على أكمل وجه، وهذا ليس حيادا عن مبدأ الانتخابات المبكرة، فهي قائمة على كل حال، ولن يتم التنازل عنها وهي مطلب شعبي أيّدته المرجعية، وجزء من البرنامج الحكومي".

وشدد مراقبون، أن تصريحات الكاظمي لا تقنع أحدا. خصوصا وأن ما يردده عن استعداد الجميع، هو رغبة "ميليشيات ايران" فقط في الإعداد لها. وإنه لا يضمن احد ألا يتأجل الموعد الجديد لموعد إجرائها الطبيعي عام 2022

أ.ي