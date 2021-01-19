السيسي والعاهل الأردني يناقشان تعزيز آلية التعاون مع العراق.. ونشطاء: فرصة لدفع المشروعات الاستراتيجية المشتركة

أكد نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن القمة الثلاثية المقبلة بين مصر والأردن والعراق فرصة لدفع المشروعات الاستراتيجية المشتركة قدما.

يأتي ذلك بعد القمة المصرية الأردنية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، واللذين ناقشا تبادل وجهات النظر حول الجهود المصرية الأردنية لتعزيز آلية التعاون الثلاثي مع العراق.

وتطرقت المباحثات حسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع مجالات التعاون التجاري والتنموي والاستثماري، فضلا عن التعاون الأمني وتبادل المعلومات.

كما "استعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إذ توافقت رؤاهما بشأن تعزيز مساعيهما لحشد جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، وتقويض خطر الإرهاب والتطرف، بما يستعيد الأمن والاستقرار ويحافظ على وحدة أراضي تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها".

واتفق الجانبان على تكثيف التنسيق المشترك نحو تنفيذ المشروعات والخطط التنموية بين الدول الثلاث بما يحقق آمال شعوبها في التقدم والازدهار والعيش في سلام واستقرار.

وشهد اللقاء توافقا حول مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بين الجانبين من أجل توحيد الجهود العربية والدولية للتحرك بفعالية خلال الفترة القادمة لإعادة تنشيط الآليات الدولية لمفاوضات عملية السلام.

وأكد مراقبون، أن التعاون الثلاثي المصري العراقي الأردني يكتسب أهمية كبيرة في تعزيز العمل العربي المشترك، وتعظيم الدور العربي في إدارة الأزمات العربية، ومواجهة التدخلات الخارجية، خاصة الإيرانية.

وأشار مراقبون إلى ان الآلية الثلاثية العراقية، المصرية، الأردنية، تمثل إحدى أبرز الآليات العربية للتعاون مع التحديات والملفات السياسية في المنطقة.

وكذلك تحقيق التنسيق في المواقف بين الدول الثلاث إزاءها، خاصة في ما يتعلق باتفاقها على ضرورة تحقيق التسوية السياسية السلمية للأزمات العربية خاصة في ليبيا، وسوريا، واليمن، وغيرها، ورفض كل التدخلات الخارجية، والإقليمية.

وأكد مراقبون، أن هناك تنسيق ثلاثي بين مصر والأردن والعراق وسيتم عقد قمة قريبًا بين القادة.

وقال حساب، "@TenaMaher9"، " إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمستوى التنسيق القائم بين مصر والأردن حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك".





