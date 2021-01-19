حكومة الكاظمي تقرر تأجيل الانتخابات البرلمانية.. ونشطاء: تأجيل الانتخابات موظفا لخدمة الأجندة الإيرانية

أكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تأجيل موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، موظفا لخدمة الأجندة الإيرانية والتي ستستخدم بالضرورة ملف العراق الشائك وورقة الانتخابات كعامل فاعل ومؤثر في أجنداتها ومصلحتها الخاصة.

وقررت حكومة الكاظمي، تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة لتكون في تشرين الأول المقبل، بدلا من حزيران، بناء على اقتراح مفوضية الانتخابات.

وقال مصدر مطلع، إن "مجلس الوزراء صوت خلال جلسته التي استضاف فيها أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على تحديد العاشر من تشرين الأول المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة".

وكانت مفوضية الانتخابات اقترحت شهر تشرين الأول المقبل موعدا للانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقالت المفوضية، في كتاب وجهته إلى رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتراح "جاء حرصا على إجراء انتخابات متكاملة، نزيهة، وعادلة، ونظرا لقلة عدد التحالفات المسجلة في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية للفترة المحددة في جدول العمليات، مما يتطلب تمديد فترة تسجيل التحالفات، وما يترتب على ذلك من تمديد فترة تسجيل المرشحين".

وفي تموز الماضي، حدد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السادس من حزيران المقبل، موعدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية، وشدد على ضرورة المضي قدمًا لإنجاح الانتخابات المبكرة.

وشدد على أن "مفوضية الانتخابات بحاجة إلى دعم جهودها، وتذليل كل العقبات أمام احتياجاتها من الوزارات وتجنيبها الإجراءات البيروقراطية والروتينية، لأجل إنجاح عملها".

وأشار نشطاء إلى أن مجلس الوزراء صوت على تأجيل الانتخابات إلى ٢٠٢١/١٠/١٠، وتأجيلها الى بداية شهر تشرين الذي تصادف فيه الذكرى الثانية لاندلاع الاحتجاجات في العراق هو لغرض تأجيلها مرة اخرى إلى٢٠٢٢، أي في موعدها الأصلي أساسًا..

وأضاف، نشطاء، أنه تم تأجيل الانتخابات في العراق لأنها تتزامن مع الانتخابات في إيران في الشهر السادس، لكي يتفرغوا لكم بشكل كامل هم وجيوشهم الإلكترونية، حيث أن الانتخابات القادمة ستكون معركة مريرة جدا.

وقال مراقبون، إن حكومة الكاظمي تفشل مجددًا بالالتزام بتعهداتها، إذ قررت تأجيل الانتخابات المبكرة إلى العاشر من شهر تشرين الأول المقبل 2021، وسط رفض شعبي متزايد لكل الطبقة الحاكمة وأحزابها.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق:



وقال حساب، "@esbosami"، "لا يوجد قرارات ثابته كلها تجري حسب متطلبات التغيرات الدولية والكتل السياسية ولو حظ أن التزوير قد بدا قبل الانتخابات فلا يوجد ثابت في العراق والحكومة ضعيفة لا تقدر أن تفرض سياستها على المشاريع الإيرانية".



وأضاف، حساب، "@kamelsaleh8"، " هو العراق عندهم الأن شهر ٦ يونيو".



وتابع حساب، "@shekhly_al"، " لن يصير أي شيء جديد للموعد الحديد لا سلاح ينحصر ولا تسجيل ناخبين يزيد ولا قانون راح يتعدل ولا تأثير مال يسيطر عليه فتأجيل بلا فائدة وقد تتعقد الأوضاع أكثر".