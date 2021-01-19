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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 19 كانون الثاني 2021 03:37 م

الكاظمي يتحدث عن "الورقة البيضاء".. ونشطاء: الورقة البيضاء هي استقطاع رواتب الموظفين العراقيين فقط

الكاظمي

أكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الورقة البيضاء التي طرحتها حكومة مصطفى الكاظمي لإصلاح الاقتصاد العراقي، لا يوجد بها سوى استقطاع رواتب الموظفين العراقيين فقط.

وقال الكاظمي في تصريح صحفي، إن الحكومة شرعت في مجموعة إصلاحات لدعم الصناعة عن طريق الورقة البيضاء للإصلاح وفي موازنة عام 2021، وفرضنا ضرائب على المنتوج المستورد لدعم وحماية المنتوج المحلي الوطني.

وأضاف، أشدّ على يد وزارة الصناعة ونعوّل على  القطاع الخاص للقيام بدور كبير في رفد الصناعة العراقية وإعادة هويتها، وسنوفر كل الدعم والإسناد ليكون العراق من بين الدول التي تنافس بصناعتها.

وتابع، وجهنا وزارة الصناعة والمعادن بإطلاق مبادرة المشروع الوطني لتشغيل الشباب، لمساعدة الخريجين من الشباب في تأسيس مشاريع صناعية صغيرة تسهم في تطوير الصناعة المحلية وتخفض نسب البطالة في الوقت نفسه.

وقال نشطاء، إن أموال المنافذ كلها بيد المليشيات العراقية التابعة لحكومة إيران الإرهابية، وكذلك تهريب النفط وحتى البنك المركزي العراقي بيد الميليشيات وحتى الحكومات العراقية منذ عام ٢٠٠٤ ولهذه اللحظة بيد المليشيات. وحتى الانتخابات القادمة بيد المليشيات الإيرانية.

وأشار نشطاء إلى أن خفض سعر صرف الدينار العراقي هي أكبر عملية نصب واحتيال تم بموجبها سرقة ثلث أجور الكسب وثلث راتب الموظف والمتقاعد وثلث أموال الناس في المصارف والمنازل.

وكذلك ثلث أموال المقاولين والمجهزين المجمدة في مؤسسات الدولة وهي بمثابة حصار جائر تفرضه حكومة الكاظمي على شعبها، حيث أن المستفيد هم لصوص في الحكومة والبرلمان والمصارف.

وتساءل نشطاء، هل توجد بضاعة متنوعة في السوق العراقية لدول أجنبية مكتوب عليها عبارة "صنع في العراق"، وهذه بحد ذاتها جريمة تزوير تابعوها إذا تستطيعون وخصوصا منتوجات الألبان.

وأوضح نشطاء، قبل زيادة الضرائب على المنتجات المستوردة يجب على الحكومة ، أولا دعم وتشجيع القطاع الزراعي وتوزيع الآليات الزراعية والكيمياوي وغيرها بأسعار تشجيعية مدعومة ، وتشجيع  ودعم المشاريع الصغيرة مثل مزارع الأبقار وغيرها واستغلال خريجي كليات الزراعة والبيطرة في هذا المجال.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي:

وقال حساب، "@haider2941"، " الورقة البيضاء التي صدعت رؤوسنا بها ليل نهار  يا كاظمي، ماهي إلا نقطه واحده فقط لا غير وهي، استقطاع رواتب الموظفين".


وأضاف، حساب، "@NN_1199"، " أي واضح الإصلاحات، أولها عملية المد التي طالت جيوب الموظفين ورفع الدولار".


وتابع حساب، "@hassneensami"، " دمرتم السوق العراقي بقراراتكم الغير مدروسة، حيث أن المفروض توفير البضاعة المحلية، ثم فرض ضرائب على المستورد ولك الله يا عراق من الفاسدين واللصوص".

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