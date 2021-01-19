الصحة تقر لقاحي استرازنيكا وسينوفارم بشكل طارئ لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم ، الثلاثاء، إقرار لقاحي استرازنيكا البريطاني، وسينوفارم الصيني بشكل طارئ؛ لمواجهة فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن الهيئة الوطنية: أنه ”تم إقرار استخدام لقاح استرازنيكا البريطاني، وسينوفارم الصيني بشكل طارئ؛ لمواجهة جائحة كورونا“.

وشهد العراق، خلال الأسابيع القليلة الماضية، انخفاضًا ملحوظًا في إصابات كورونا، حيث سجل الثلاثاء 797 إصابة بالفيروس، فيما بلغت حالات الشفاء، 1769 حالة.

وأعلنت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، أمس الإثنين، أن لقاح كورونا سيوزع مجانًا لجميع المواطنين، مشيرة إلى أن اللقاح سيصل البلاد خلال شهرين.