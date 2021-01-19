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الثلاثاء, 19 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 19 كانون الثاني 2021 03:10 م

بعد استدعائه للبرلمان..نائب إيراني: ظريف اجتمع مع ضابط إسرائيلي بعد اغتيال سليماني‎

ظريف

صوت البرلمان الإيراني بأغلبية على عدم قناعته بإجابات وزير الخارجية محمد جواد ظريف خلال استدعاء له بسبب دعوته للتفاوض مع الولايات المتحدة عقب اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي.
وذكرت وكالة ”إيرنا“ أن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان جواد كريمي قدوسي طلب استدعاء ظريف بسبب تصريح الأخير بأن طهران لا تستبعد التفاوض مع واشنطن حتى بعد اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ”شرط أن تغير نهجها وترفع العقوبات“.
وأضافت الوكالة أن 173 نائبا صوتوا بعدم قناعتهم بإجابات ظريف، فيما صوت 55 نائبا بقناعتهم وامتنع 18، وبذلك يكون ظريف تلقى تحذيرا من البرلمان يسمى ”البطاقة الصفراء“.

والبطاقة الصفراء أو الإنذار في البرلمان، أيْ أن أعضاء مجلس الشورى غير راضين عن توضيحات الوزير أثناء استضافته، وهذا لا يمكن أن يكون عاملا لإقالة الوزير، لكنه يخلق أرضية للمساءلة والاستجواب.
ودافع ظريف عن دعوته للحوار مع واشنطن وقال: ”أجريت مقابلة مع صحيفة ”دير شبيغل“ الألمانية في الـ 25 من يناير/ كانون الثاني 2020، ولم أقل شيئا سوى ما ذكره المرشد الأعلى علي خامنئي الذي قال، إنه إذا عادت الولايات المتحدة إلى مجموعة 5+1 فسوف نتفاوض“.
وأضاف ظريف: ”في الأسبوع الماضي، أكد المرشد أننا لسنا في عجلة من أمرنا بشأن عودة واشنطن للاتفاق النووي، وإذا أوفت الولايات المتحدة بالتزاماتها ورفعت العقوبات، فيمكنها العودة والجلوس في مجموعة 5+1، وهذا أساس سياستنا“.
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ورد قدوسي على ظريف بالحديث عن لقاء جمعه بضابط إسرائيلي كبير، لم يحدد هويته، بعد أسبوع من اغتيال سليماني.
وقال قدوسي: ”إنك دعوت للتفاوض مع الولايات المتحدة التي قلت مرة، إنها يمكن أن تشل البلد (إيران) بقنبلة“.
وأضاف: ”يا ظريف البرلمان تمكن من دفن هذا الاتفاق“، في إشارة إلى تصويت البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي ألزم الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% من أجل الضغط على أوروبا لتخفيف العقوبات.

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