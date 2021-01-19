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الثلاثاء, 19 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 19 كانون الثاني 2021 02:07 م

صالح يستقبل الكاظمي لمناقشة مصير الانتخابات.. ونشطاء: يناقشان تزوير الانتخابات والتلاعب بمشاعر العراقيين

صالح والكاظمي

علق نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، على لقاء رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمناقشة مصير الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقال نشطاء، إن صالح والكاظمي يناقشان تزوير الانتخابات لصالح الأحزاب السياسية الموالية لهم، والتلاعب بمشاعر الشعب العراقي، ونشر الفساد.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن رئيس الجمهورية برهم صالح استقبال في قصر السلام ببغداد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث تم بحث مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد.

وأضاف البيان، أنه جرى التأكيد على ضرورة ترسيخ الاستقرار في البلاد، وحفظ أمن وسلامة المواطنين، وتعزيز سلطة الأجهزة الأمنية وتطبيق القانون وحماية السلم والأمن المجتمعيين، ومنع الأعمال الخارجة عن القانون وضبط السلاح المنفلت.

كما بحث الجانبان الانتخابات المقبلة، حيث جرى التأكيد على ضرورة دعم كافة الإجراءات الضرورية لإنجاحها، ومنع التزوير والتلاعب، ودعوة مراقبين دوليين بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة، وضمان فرصة المشاركة الواسعة في الانتخابات.

وتطرق الاجتماع أيضاً بحسب البيان إلى الأوضاع الاقتصادية في البلد والموازنة المالية، واتفق الطرفان على أهمية تمرير مشروع قانون الموازنة بالشكل الذي يحمي حقوق ومعاشات جميع العراقيين، وبالذات الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل، والتوصل إلى حلول جذرية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان حول المسائل المالية العالقة بما يضمن حقوق ورواتب الموظفين.

وأشار نشطاء، إلى أكبر عملية تزوير ستكون بالانتخابات البرلمانية المبكرة القادمة، لأنها عبارة عن تلاعب بمشاعر الشعب العراقي وخدعة من السياسيين والميليشيات الطائفية.

وقال نشطاء، جميعكم في سفينة واحدة وعند الانتخابات تخترعون الخلاف بينكم لكسب الأصوات، وجميعكم فشل في إدارة الدولة  وأصبح العراق في نهاية الدول.

وأضاف، نشطاء، أن العراقيين البسطاء يعرفون أن الانتخابات البرلمانية لن تنجز في وقتها لأن مصطفى الكاظمي سيبقى أكثر وقت ممكن في رئاسة الوزراء..

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على لقاء رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة مصير الانتخابات المبكرة:

وقال حساب، "@yahyaj1995"، " راح يضبطون التزوير ومن يشارك بالانتخابات والمشاركة ما وصلت 25 % وتزوير انتخاباتكم".


وأضاف، حساب، "@eansAhmed90"، " أكبر تزوير سيكون بتلك الانتخابات لأنها عبارة عن تلاعب بمشاعر الشعب وخدعة من السياسيين في وجود ميليشيات طائفية".


وتابع حساب، "@M_Alsomary"، " أكثر من 3 مليون إيراني في العراق، أو في بيوتهم "تجنس عراقي"، والبطاقة البايومترية لخوض الانتخابات القادمة"..

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