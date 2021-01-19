انتحار شاب بقضاء كلار بالسليمانية بسبب الديون المتراكمة عليه

أعلن مصدر أمني في إدارة كرميان بإقليم كردستان عن انتحار شاب ثلاثيني في قضاء كلار بسبب الديون المتراكمة في ذمته.

وقال المصدر إن "شابا يبلغ من العمر 36 عاما اقدم على الانتحار شنقا في حي البلديات في قضاء كلار بسبب المشاكل والديون المالية المتراكمة في ذمته، بحسب ما افادت به عائلته.

وأضاف المصدر أن "السلطات الامنية فتحت تحقيقا لكشف اسباب وملابسات الحادث.