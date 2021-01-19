بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 19 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 19 كانون الثاني 2021 11:59 ص

انتحار شاب بقضاء كلار بالسليمانية بسبب الديون المتراكمة عليه

انتحار
أعلن مصدر أمني في إدارة كرميان بإقليم كردستان  عن انتحار شاب ثلاثيني في قضاء كلار  بسبب الديون المتراكمة في ذمته.
وقال المصدر إن "شابا يبلغ من العمر 36 عاما اقدم على الانتحار شنقا في حي البلديات في قضاء كلار بسبب المشاكل والديون المالية المتراكمة في ذمته، بحسب ما افادت به عائلته.
وأضاف المصدر أن "السلطات الامنية فتحت تحقيقا لكشف اسباب وملابسات الحادث.
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