نائب: البرلمان ماضٍ في خفض موازنة 2021 إلى 120 ترليون دينار

أكد النائب عبد الخالق العزاوي، ان مجلس النواب ماض في خفض موازنة 2021 الى 120 ترليون دينار.

وقال العزاوي ،ان” ملف الانفاق الحكومي في موازنة 2021 يضم ارقام مبالغ بها بشكل كبير وهي الاعلى منذ 2003 مؤكدا بان وضع العراق المالي لايتحمل المزيد من الديون التي ترهق ميزانيته خاصة مع تكرار ملف الاقتراض المالي

واضاف العزاوي ان” مجلس النواب ماض في خفض موازنة 2021 وجعلها بحدود 120 ترليون بعد معالجة الكثير من الابواب التي تضم انقاقا حكوميا كبيرا لايتلاءم مع طبيعة المرحلة الراهنة مبينا ان استقطاعات رواتب الموظفين لاتزال خطا احمرا لاغلبية النواب وهناك مساع الى ايجاد بدائل لسد العجز المالي من خلال تعظيم الايرادات لغير النفطية.