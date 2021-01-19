نائب: الكتل السياسيـة تداولت موعدا جديدا لإجراء الانتخابات المقبلـة



كشف مقرر اللجنة القانونية النيابية يحيى المحمدي عن ان الكتل السياسية تتداول تحديد موعد جديد لاجراء الانتخابات المبكرة المقبلـة .



وقال المحمدي ، ان " المعطيات الحالية لا تسمح بالمضي بموعد 6 حزيران لاجراء الانتخابات المبكرة ، ولدينـا مؤشرات واضحة للتأجيل من خلال اجتماعات الرئاسات الثلاث مع المفوضيـة للنقاش حول اجراء الانتخابات وتحديد موعدها ".



واضاف ان " المفوضية واللجنة القانونية النيابية عقدتا سلسلـة اجتماعات مشتركة مستمرة، ووجدنا ان المفوضية في مأزق حرج من اعتماد موعد 6 حزيران ، وكذلك الظروف العامة للبلد غير مهيئة لاجراء الانتخابات فنيا ولوجستيا مع عامل الوقت وتوفر التخصيصات المالية واستقرار الامن "، مبينا ان " كافة المؤشرات السياسية والفنية تسير نحو الاتفاق على موعد جديد لاجراء انتخابات مبكرة قريبا ".



واوضح ان " الكتل السياسية ، تداولت خلف الكواليس موعد 29 تشرين الاول المقبل لاجراء الانتخابات "، مؤكدا ان " عدم توفر الاجواء المناسبة لاجراء الانتخابات يجعل لا فائدة منها سواء جرت الانتخابات في الشهر الحالي او في حزيران المقبل او بعد ذلك "، مشيرا الى ضرورة تهيئة الظروف و استكمال الاستعدادات المناسبة للجميع لاجراء الانتخابات .



وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اقترحت على رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، تأريخ السادس عشر من تشرين الأول من العام الحالي موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة.