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الثلاثاء, 19 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 19 كانون الثاني 2021 11:47 ص

نائب: الكتل السياسيـة تداولت موعدا جديدا لإجراء الانتخابات المقبلـة

يحيى المحمدي

كشف  مقرر  اللجنة القانونية النيابية  يحيى المحمدي عن  ان الكتل السياسية  تتداول  تحديد موعد جديد لاجراء الانتخابات المبكرة المقبلـة .

 وقال المحمدي ، ان " المعطيات الحالية لا تسمح بالمضي بموعد 6 حزيران لاجراء الانتخابات المبكرة ، ولدينـا مؤشرات واضحة للتأجيل من خلال اجتماعات الرئاسات الثلاث مع المفوضيـة للنقاش حول اجراء الانتخابات وتحديد موعدها ".

واضاف ان " المفوضية واللجنة القانونية النيابية عقدتا سلسلـة اجتماعات مشتركة مستمرة، ووجدنا ان المفوضية في مأزق حرج من اعتماد موعد 6 حزيران ، وكذلك الظروف العامة للبلد غير مهيئة لاجراء الانتخابات فنيا ولوجستيا مع عامل الوقت وتوفر التخصيصات المالية واستقرار الامن "، مبينا ان "  كافة المؤشرات السياسية والفنية تسير نحو الاتفاق على موعد جديد لاجراء انتخابات مبكرة قريبا ".

واوضح ان " الكتل السياسية ، تداولت خلف الكواليس موعد  29 تشرين الاول المقبل لاجراء الانتخابات "، مؤكدا ان "  عدم توفر الاجواء المناسبة لاجراء الانتخابات يجعل لا فائدة منها سواء جرت الانتخابات في الشهر الحالي او في حزيران المقبل او بعد ذلك "، مشيرا الى ضرورة تهيئة الظروف و استكمال الاستعدادات المناسبة للجميع لاجراء الانتخابات .

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اقترحت على رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، تأريخ السادس عشر من تشرين الأول من العام الحالي موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة.
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