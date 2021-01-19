بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 19 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
مقرب من الصدر: لا انتخابات في العراق.. ونشطاء: الانتخابات أكذوبة يصدقها السياسيين ويكذبها الشعب العراقي السيسي والعاهل الأردني يناقشان تعزيز آلية التعاون مع العراق.. ونشطاء: فرصة لدفع المشروعات الاستراتيجية المشتركة حكومة الكاظمي تقرر تأجيل الانتخابات البرلمانية.. ونشطاء: تأجيل الانتخابات موظفا لخدمة الأجندة الإيرانية الكاظمي يتحدث عن "الورقة البيضاء".. ونشطاء: الورقة البيضاء هي استقطاع رواتب الموظفين العراقيين فقط صالح يستقبل الكاظمي لمناقشة مصير الانتخابات.. ونشطاء: يناقشان تزوير الانتخابات والتلاعب بمشاعر العراقيين الكاظمي يفتتح معرض "صنع في العراق".. ونشطاء: من صنع الفساد وميليشيات إيران في البلاد؟ خريجو الهندسة يوصلون اعتصامهم.. ونشطاء: كفى ظلماً لأهم شريحة في العراق ولا رجوع حتى تحقيق المطالب الجبهة العراقية : لا انتخابات مبكـرة في حزيران ولا احد يصارح العراقييـن بالحقيقـة لان الكـل يكذب المفوضية تقترح 16 أكتوبر للاقتراع المبكر.. ونشطاء: لن تكون هناك انتخابات بسبب الانقسامات والسلاح المنفلت نائب: الكثير من الاموال الزائدة بالموازنة لا ضرورة لها
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 19 كانون الثاني 2021 11:26 ص

البرلمان يسأل وزير التعليم العالي عن أسباب الخروج من المؤشر العالمي للمعرفة

لجنة-التعليم-النيابية-برئاسة-مقداد-الجميلي
أعلن رئيس لجنة التعليم العالي النيابية، مقداد الجميلي، توجيه سؤال برلماني شفهي داخل قبة البرلمان لوزير التعليم العالي بشأن أسباب خروج العراق من المؤشر العالمي للمعرفة.

قال الجميلي، في بيان ، “تم تقديم طلب لرئاسة مجلس النواب لتوجيه سؤال برلماني شفهي داخل قبة البرلمان لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن أسباب خروج العراق من المؤشر العالمي للمعرفة وكذلك ارتكاب العديد من المخالفات الإدارية والقانونية المثبتة بالادلة والوثائق خلال فترة تسنمهُ المنصب.”

وشدد على ان “ذلك يأتي ضمن واجبات اللجنة الرقابية وحرصها على حماية التعليم العالي والبحث العلمي وسمعة   العراق  الدولية التي كان يتصدرها .
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
763

الصحة تقر لقاحي استرازنيكا وسينوفارم بشكل طارئ لمواجهة كورونا 19 كانون الثاني 2021 03:15 م

الرواتب في العراق

المالية : لا استقطاع في رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني الحالـي 19 كانون الثاني 2021 11:23 ص

تحالف-الفتح،-حامد-الموسوي

نائب يكشف عن هدر مالي في عقود الكهرباء بقيمة 60 مليار دولار 19 كانون الثاني 2021 11:18 ص

وزارة التعليم العالي

التعليم العالي: امتحانات الكورس الأول للدراسة الأولية بعد 18 آذار المقبل 17 كانون الثاني 2021 11:48 ص

فيان صبري

نائبة كردية تستبعد إجراء الانتخابات في وقتها 17 كانون الثاني 2021 11:46 ص

البعيجي

البعيجي يطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه المتضررين من ارتفاع الدولار 17 كانون الثاني 2021 11:45 ص

الانتخابات في العراق

جمال كوجر: لا يوجد توافق سياسي على موعد الانتخابات المبكرة 17 كانون الثاني 2021 11:19 ص

دولارات

نائب: الحكومة تنوي سداد 27 مليار دولار ديون الإقليم غير القانونية من الموازنة 17 كانون الثاني 2021 11:12 ص

التعليقات