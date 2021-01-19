البرلمان يسأل وزير التعليم العالي عن أسباب الخروج من المؤشر العالمي للمعرفة

أعلن رئيس لجنة التعليم العالي النيابية، مقداد الجميلي، توجيه سؤال برلماني شفهي داخل قبة البرلمان لوزير التعليم العالي بشأن أسباب خروج العراق من المؤشر العالمي للمعرفة.



قال الجميلي، في بيان ، “تم تقديم طلب لرئاسة مجلس النواب لتوجيه سؤال برلماني شفهي داخل قبة البرلمان لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن أسباب خروج العراق من المؤشر العالمي للمعرفة وكذلك ارتكاب العديد من المخالفات الإدارية والقانونية المثبتة بالادلة والوثائق خلال فترة تسنمهُ المنصب.”



وشدد على ان “ذلك يأتي ضمن واجبات اللجنة الرقابية وحرصها على حماية التعليم العالي والبحث العلمي وسمعة العراق الدولية التي كان يتصدرها .

