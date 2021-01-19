نائب يرجح تأجيل الانتخابات إلى ما بعد تشرين الأول

أكد النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، أن تاجيل الانتخابات النيابية الى مابعد تشرين الاول القادم امر وارد جدا .

وقال الكروي ان” بوصلة القوى السياسية على اختلاف عناوينها حيال ملف الانتخابات النيابية المبكرة ينقسم الى محورين الاول مع اجرائها في حزيران والاخر مع رأي المفوضية في تاجيلها الى تشرين الاول القادم لاسباب مختلفة الا ان القوى لاتريد البوح بشكل علني في دعم ملف التاجيل وتترك الراي للمفوضية باعتبارها صاحبة القرار في تحديد الموعد وفق قدراتها الميدانية لان الانتخابات مختلفة جدا عن كل الدورات السابقة من ناحية تعدد الدوائر”.

واضاف الكروي ان” تاجيل الانتخابات الى تشرين الاول ربما يعقبه تاجيل اخر وهذا امر وارد جدا اذا جرى التوافق على اجراء انتخابات مجالس المحافظات معها او عل الاقل في ذات الاسبوع لحسم ملف اخر”.

وأوضح، أن “ما يهمنا نحن ليس موعد الانتخابات بقدر ان تتم في ظروف مستقرة وان تكون نزيهة وشفافة دون اي اشكالات من اجل اعطاء مساحة اكبر للناخبين في اختيار مرشحيهم في الدورة النيابية القادمة”.