نائب يكشف عن هدر مالي في عقود الكهرباء بقيمة 60 مليار دولار

كشف النائب حامد الموسوي عن رصد هدر مالي بعقود الكهرباء بقيمة 60 مليار دولار. وقال الموسوي إن “الحكومة تنوي منح عقد كهرباء لمستثمر “معروف “، محذرا من شبهات فساد. Copy أخبار متعلقة نائب يكشف عن إحالة ملف فساد مصافي الوسط إلى النزاهة لإيقاف هدر المليارات من الدولارات الوائلي: البرلمان خصص 60 مليار دينار لتأمين تخصيصات الانتخابات نائب عن سائرون يكشف عن هدر 1000 مليار دينار بوزارة الصحة نائب يكشف عن إهدار ملايين الدولارات في عقد بسماية الكهربائي نصيف تكشف عن هدر مليار ونصف المليار دولار على شركة لنقل المعدات الكهربائية نائب: تدخلات خارجية وفساد إداري وراء صرف 62 مليار دولار على الكهرباء دون إنجاز