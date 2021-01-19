رئيس كتلة نيابية: الحكومة غير جادة بإجراء الانتخابات

أكد رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غير جادة باجراء الانتخابات النيابية المبكرة.

وقال كنا ، ان “الانتخابات تحتاج الى توفير المستلزمات الانتخابية التي تحتاجها المفوضية العليا للانتخابات لاتمام العملية الانتخابية بشكل صحيح”، لافتا الى ان “الحكومة لم توفر تلك المستلزمات حتى الان.

واضاف ان “هنالك توجها بتأجيل الانتخابات عن الموعد الذي حددته حكومة الكاظمي”، مبينا ان “الحكومة غير جادة باجراء الانتخابات النيابية المبكرة وعليها ان تكون اكثر جدية وحرص على عملية اجراء الانتخابات بشكل سريع.