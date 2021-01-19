المالية النيابية تتهم الحكومة بوضع أرقام مبهمة بموازنات المحافظات

اتهمت اللجنة المالية النيابية، الحكومة بوضع ارقام مبهمة في الموازنة لبعض المحافظات من دون موازنات تفصيلية من بينها كركوك.

وقال عضو اللجنة احمد حمه ان “الحكومة جعلت من تخصيصات المحافظات لغزا في الموازنة من حيث التوزيع والتخصيص والابواب اشبه بموازنة مشفرة.

واضاف ان “بعض المحافظات وضعت ارقاما مبهمة من دون تخصيص وتفصيل الابواب ولم تذكر حتى الغاية من تلك المبالغ المبهمة.

واوضح حمه ان “هناك ابوابا عديدة في الموازنة ولا احد يعلم غرض الحكومة بوضعها وتريد تمريرها في الموازنة.

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