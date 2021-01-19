نائبة تتهم الرئاسات بالسعي لتمرير الموازنة من دون تعديلات

اتهمت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ندى شاكر بسعي الرئاسات الثلاث لتمرير الموازنة من دون تعديلات جوهرية لضمان تمرير حصة الاقليم المثبتة ومخصصات الرئاسات.

وقالت شاكر ان “الرئاسات الثلاث تراوغ في الموازنة ولا تريد اي تعديلات جوهرية على الموازنة المقدمة من قبل الحكومة.

واضاف ان “الرئاسات الثلاث تسعى بان تمرر موازنة 2021 من دون اي تعديلات”، مشيرة الى ان “الغرض منها ضمان حصة الاقليم وفق الاتفاقات السياسية التي جرت مع الرئاسات والمخصصات الكبيرة للرئاسات في الموازنة.

واوضحت شاكر ان “النواب عازمون على عدم تمرير اي صفقة في الموازنة واجراء التعديلات عليها واستلامها قبل التصويت بثلاثة ايام.