ثلاثة انفجارات تهز جرف الصخر مستهدفة مواقع لميليشيا كتائب حزب الله الإرهابي

قالت مصادر مطلعة إن ثلاثة انفجارات وقعت بناحية جرف الصخر جنوب غرب العاصمة بغدافي ساعة متاخرة من الليلة الماضية

وقالت المصادر إن الانفجارات وقعت داخل مواقع تابعة لمليشيا كتائب حزب الله وتسببت بمقتل وإصابة عدد من المقاتلين، .



مصادر أخرى اشارت الى ان ان انفجارا واحدا على الأقل وقع داخل مقر تابع للجيش تسبب بمقتل تسعة جنود وجرح ما لايقل عن عشرة اخرين.