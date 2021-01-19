بعضها طال مواقع إيرانية.. قصف عصابات الحشد وكتائب حزب الله العراق في جرف الصخر

نشطاء: أنباء عن سقوط قتلى بالعشرات والأعداد لم تحصر بعد والضربات موجهة للميليشيات حصرا وليس الجيش العراقي



خلال ساعة متأخرة من الليل، ووسط حديث عن نسف مواقع كاملة لميليشيات الحشد الشعبي الإرهابي في منطقة جرف الصخر، تعرضت العديد من مواقع ميليشيات إيران وبالخصوص كتائب حزب الله العراق الإرهابية لقصف مدمر ووقعت ثلاث تفجيرات.

ونقلت قناة العربية، إنه لا ضحايا على الاطلاق في صفوف الجيش العراقي القريب من المنطقة، ولكن الضحايا ولم يتحدد عددهم بعد، وان كانت التقديرات تؤكد ان عدد القتلى كبير كلهم في صفوف الحشد الشعبي الإرهابي.



ورصدت قناة العربية، وقوع ثلاث انفجارات ضخمة في ناحية جرف الصخر شمال بغداد.

وكشف نشطاء، أن القنابل التي استخدمت هي من GBU-39 وايضا معها GBU-53

وتساءلوا عن قادة إرهاب ايران، أين هم الان وتدك حصونهم وعناصرهم في منطقة جرف الصخر التي توصف بأنها قلعة الميليشيات وبعيدة تماما عن سيطرة الحكومة العراقية؟

أين العصابات الإرهابية التي تستعرض عضلاتها على الشعب العراقي المسكين الأعزل من السلاح؟



وقالوا إن حلف ردع العدوان، يقوم بالهجوم الأولى على سراديبكم في جرف الصخر

وتوقع نشطاء مزيد من الضربات.

وكشفوا أن هناك أنباءا عن ضربات مدمرة طالت مواقع إيرانية عدة، لكن لا يزال هناك تعتيم.

وتعيش إيران وميليشياتها حالة من الرعب خلال هذه الساعات ولا تعرف ما ينتظرها جراء إرهابها.

وأفادت مصادر، بأن الانفجارات في جرف الصخر ناجمة عن قصف جوي، كما أفادت بتحليق طائرات حربية أمريكية فوق منطقة القائم عند الحدود العراقية - السورية.



ووفق المصادر، فإن الانفجارات التي سمع دويها في جرف الصخر شمال بابل وقعت في منطقة البهبان.

أ.ي