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الثلاثاء, 19 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 19 كانون الثاني 2021 03:24 ص

أوامر إيران بتأجيل الانتخابات تنفذ.. وذيولها الصدر والعامري والحلبوسي بدأوا حفلات المزايدة

الصدر

خبراء: كل ذيول إيران سعوا لتأجيل الانتخابات وهم يعلمون ان الشارع لم يعد يطيق وجودهم.

قال خبراء، إن اقتراح المفوضية العامة للانتخابات في العراق بتأجيلها لأكتوبر المقبل لم يصدر من المفوضية ولكن بضغوط سافرة عليها وهى معلنة منذ عدة أسابيع.
 ولفتوا أن قيام بعض ذيول إيران مثل الصدر وتحالف الحلبوسي وهادي العامري، بانتقاد التأجيل هدفه تسجيل موقف فقط. لكنهم من سعو للتأجيل.
وكان قد أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، موقفه من مقترح تأجيل الانتخابات المبكرة التي كان من المقرر اجراؤها مطلع يونيو المقبل.
وقال الصدر في تغريدة له، نأمل أن يكون اقتراح مفوضية الانتخابات اقتراحا مهنيا خالصا لإتمام كل آليات الانتخابات وإجرائها بإجراءات مقبولة.
واعرب عن أمله أن تكون بعيدة عن التدخلات السياسية والحزبية والطائفية والعرقية.
وحذر قائلا إذا كان التأجيل لأسباب مهنية فسنذعن وإلا فانتظروا قرارنا.. على أن يكون آخر تأجيل الانتخابات المبكرة التي وعدت الحكومة بإجرائها لدرء الفساد والظلم.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اقترحت على مجلس الوزراء تأريخ السادس عشر من تشرين الأول من العام الحالي موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة، ولاقى مقترح المفوضية اعتراضا سياسيا كبيرا.
في نفس السياق، رفض تحالف القوى العراقية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، تأجيل موعد الانتخابات المبكرة الذي كان مقرراً في يونيو المقبل، عاداً إياه "تلاعبا" بمشاعر العراقيين. 


وقال التحالف في بيان، إن توجه الحكومة لتغيير موعد الانتخابات المبكرة يعد "تنصلا" عن وعودها، وتراجعا" عن التزاماتها أمام الشعب العراقي، و"تهربا" من اتفاقاتها الأخيرة وإجماع الرئاسات والقوى السياسية على موعدها المقرر في 6 / 6/ 2021".
وأضاف أنه "يسجل استغرابه ورفضه لهذا التأجيل غير المبرر"، معربا عن "خشيته من أن يكون هذا التأجيل "مبررا" للتمسك بالسلطة، ومصادرة الإرادة التغيير الشعبية، وتأجيل إجراء الانتخابات إلى موعد غير معلوم".


وشدد التحالف على الحكومة ومفوضية الانتخابات "الالتزام بالتوقيتات الدستورية التي أجمعت عليها القوى السياسية، واستكمال متطلبات نجاحها، وتهيئة البيئة الضرورية لضمان انتخابات نزيهة ضمن المعايير الدولية".
وعلق خبراء، بأن حفلة المزايدة من جانب ذيول ايران ستستمر لكن الحقيقة انهم من سعوا وراء التاجيل وبكل ضراوة حتى لايخسروا السلطة ومقاعدهم البرلمانية.
أ.ي

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