إيران تغلي بالاحتجاجات.. الموت لروحاني وتسقط ولاية الفقيه

خبراء: الموجة الجديدة مقدمة لاحتجاجات عارمة الفترة المقبلة والملالي فاشل



فيما قال خبراء، إنها مقدمة لاحتجاجات عارمة تسود إيران الفترة المقبلة. وازاء استمرار مسلسل النزف والخسائر في البورصة الإيرانية، تجمع العشرات من المتضررين، أمام مبنى المنظمة في طهران، رافعين شعارات غاضبة.

وردد المحتجون هتافات ضد العديد من المسؤولين في البلاد. كما هتفوا: "الموت لروحاني"، و"سرقتم أموالنا وتتباهون بذلك"، و"الموت للمفسد الاقتصادي".

وعلى مدى الأشهر الماضية، فجرت خسائر البورصة غضب العديد من المتضررين، ففي نوفمبر الماضي نفذ المساهمون المتضررون لمدة أسبوعين على التوالي احتجاجات أمام مبنى البرلمان الإيراني وسط العاصمة.

وطالب المساهمون بإعادة إيداعاتهم عقب خسائرهم بسبب سقوط مؤشر البورصة وعدم إيفاء المؤسسة بتعويضهم.



وكانت الحكومة الإيرانية خططت سابقا لتعويض عجز الميزانية للعام 2020، بزيادة مبيعات الأصول المملوكة للدولة والشركات الحكومية بعشرة أضعاف، وكذلك إصدار المزيد من السندات. فيما أشارت العديد من التقارير إلى تلاعب الحكومة في مؤشر سوق الأوراق المالية لكسب المزيد من بيع العقارات والشركات المملوكة للدولة.

وتحسبا للاحتجاجات، قامت السلطات الإيرانية بإزالة تطبيق "سيغنال" المشفر للمراسلة من متاجر التطبيقات المحلية بعد أن اعتبرته "لجنة الحجب" الرقابية في البلاد بأنه "ذات محتوى إجرامي".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، وفق تقرير العربية، أن المستخدمين في إيران، وعند محاولة تثبيت التطبيق، تلقوا رسالة تفيد بأن "سيغنال" قد تمت إزالته بأمر من فريق عمل تعيين المحتوى الجنائي في لجنة الحجب، المسؤولة عن الرقابة على الإنترنت.

ولم تصدر اللجنة قراراً علنياً حول حذف "سيغنال"، بينما يشهد التطبيق إقبالاً شديداً من المستخدمين في جميع أنحاء العالم بعد تحديث "واتساب" لسياسة الخصوصية التي تحتفظ بالحق في مشاركة بيانات المستخدم مع الشركة الأم "فيسبوك".

وقال العديد من الإيرانيين في الأيام الأخيرة إنهم تحوّلوا إلى "سيغنال" بسبب التغيير في "واتساب"، بينما قال بعض المستخدمين إن السلطات تحركت بسرعة لحذف التطبيق لقلقها من أنه سيصبح شائعاً محلياً مثل تطبيق "تلغرام".



وقامت السلطات الإيرانية في عام 2019 بحظر تطبيق "تلغرام" الذي يستخدمه نصف سكان البلاد البالغ عددهم 81 مليون نسمة، بدعوى أنه يعرض الأمن القومي للخطر، لكن لا يزال العديد من الإيرانيين يستخدمونه من خلال شراء برنامج كسر الحجب.

وفي ديسمبر 2020، أعدمت إيران الصحافي روح الله زم، مدير قناة "آمد نيوز" ذات الشعبية الكبيرة على "تلغرام"، بسبب مشاركته في الاحتجاجات المناهضة للنظام في البلاد في أواخر 2017 وأوائل 2018.

وبالرغم من حجب إيران مواقع التواصل الاجتماعي وعشرات آلاف المواقع، يستخدم كبار المسؤولين في الدولة، بمن فيهم المرشد الأعلى، علي خامنئي، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، مواقع التواصل خاصة "تويتر".

وكان محمد رضا تويسركاني، ممثل المرشد الإيراني في ميليشيات الباسيج التابعة للحرس الثوري، قد أعلن الأسبوع الماضي، عن توظيف 150 ألف من طلبة الحوزات الدينية في الباسيج للعمل على مواقع التواصل، خاصة لمواجهة الحسابات المعارضة النشطة ضد النظام الحاكم في إيران. ويطالب المتشددون في إيران باستمرار بحظر مواقع التواصل وتطبيقات المراسلة واستبدالها بتطبيقات داخلية بهدف قمع حرية التعبير وإعاقة تنظيم الاحتجاجات، وفقاً لمنظمات حقوقية.

في نفس السياق، وعبر تغريدة في حسابه على تويتر، كشف الشيخ حسن الموسوي، أن الحرس الثوري الإيراني قد فرض إقامة جبرية على الشيخ العراقي كمال الحيدري في مدينة قم.

وأضاف في التغريدة أن أسباب تلك الخطوة هي انتقاد الحيدري لـ"ولاية الفقيه".

وحمّل الموسوي المرشد خامنئي، مسؤولية سلامة الحيدري، مؤكداً أن عناصر الحرس الثوري قد حاصرت مكتب الأخير ووضعته قيد الإقامة الجبرية.

ويرى مراقبون، أن الأوضاع المشتعلة في إيران تنذر بمزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة. فتمسك إيران بالإرهاب يدفع المجتمتع الدولي لفرض عقوبات عليها.

ا.ي