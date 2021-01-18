بقايا دولة وتدمير ممنهج.. هذا ما خلفه الحكم الشيعي الإيراني الفاسد في العراق طوال 18 سنة

ميليشيات مارقة ووضع اقتصادي على شفا الانهيار



عندما سقط النظام السابق في 2003 سارعت إيران العدو اللدود للعراق، بالسيطرة والاحتلال وزرع جواسيسها والخونة والعملاء على الأرض العراقية وأحكمت قبضتها.

فقد كانت تعلم تماما ان العراق هو الجار القوي، وأنه في قوته يلغي إيران تماما ولذلك تعمدت إضعافه ونهب مقدراته عبر جوقة العملاء.

لذلك لم يكن غريبا، أن تصنف مجلة فورين بوليسي، العراق في المرتبة الثانية عشرة بقائمة الدول الفاشلة وفق تصنيف عالمي نشر عام 2005، ثم صعد إلى المرتبة الخامسة عربيا والثالثة عشرة عالميا عام 2019.

وقد كان هذا التصنيف، وفق معايير سياسية دولية صّنفت الدول على أساس قدرتها على إدارة حكم شعوبها وتوفير متطلبات الأمن والتعليم والصحة والعيش الكريم وحقوق الإنسان والعدالة لجميع مواطنيها.

وفي كتابه "الدول الفاشلة" الصادر عام 2006 عرّف المفكر الأميركي نعوم تشومسكي الدولة الفاشلة بأنها الدولة التي تعجز عن حماية مواطنيها من العنف. لعل هذا التوصيف وحده كافيا لتسمية النظام السياسي القائم في العراق منذ عام 2003 وإلى حد الآن بالدولة الفاشلة.



ومؤخرا صدر تهديد من الاتحاد الأوروبي يشير إلى احتمال وضع العراق تحت بند الدولة الفاشلة، وكل هذا يكشف لنا ما صنعته ايران ورجالاتها في العراق.

ويرى د. ماجد السامرائي، أن هناك في العراق، من لايعجبهم هذا التصنيف، وفي المقدمة اتباع النظام السياسي القائم ودعاته وحماته ورعيل الأحزاب المنتفعة من اسم العراق ومن رصيده وموقعه التاريخي والجيوسياسي والحريصة على الاستمرار بتمرير وصف "الدولة العراقية الديمقراطية" كغطاء لمواصلة النهب واختطاف البلد من الخارج.

تصنيف العراق كدولة فاشلة، أو بوصف بغداد من قبل مؤسسة ميرسير النمساوية من حيث جودة مستوى المعيشة للعام العاشر بأنها أسوأ مدينة للعيش، لتحل في المركز الأخير بعد بانغي في جمهورية الكونغو الشعبية بأفريقيا يؤكد حقيقة الوضع في العراق دون رتوش.

لكن ما يهمّ هؤلاء اللصوص في الوطن، هو الاستمرار بالحكم، ولديهم الآن ميليشيات تحميهم وتتقاسم معهم المنافع والسرقات، هي الأعنف في المنطقة، وتضاهي في ممارساتها الوحشية التي تمثلت بقتل واختطاف العراقيين ما يمارسه الحرس الثوري في إيران من فظائع ضد الإيرانيين.



والمثال على ذلك رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فهما يعيشان واقعا لم يقترب من أحلامهما خلال شبابهما، ليصبحا رئيسي أعلى سلطة في عراق "الدولة الفاشلة". ويبدو من تصرفاتهما أنهما ابتعدا عن ملامسة آلام الشعب العراقي وخاصة شبابه، في حين يطبقان جميع الطقوس والمكاسب التي يتيحها لهما عنوان الوظيفة الأولى في بلد “الدولة الفاشلة”. وقد كان لقائه بالارهابي فالح الفياض بعد فرض العقوبات الامريكية رغبة في اتقاء التهدديات بالقتل.

أما الكاظمي، فهو الحاكم التنفيذي الأول مصطفى الكاظمي، لم يقترب إلى حدّ اللحظة من متطلبات شروط خدمة الشعب الذي يمرّ بأقسى الظروف التي تتطلب الجرأة والقرار السياسي الحاسم. وهو ضائع ما بين شعار "الشهيد الحي" والتسليم الكامل للميليشيات المسلحة.

وماذا ينتظر الكاظمي وهو يستمع أو يقرأ بنفسه الكم الهائل من تقارير حقوق الإنسان العالمية ليصدّق أنه يقود دولة فاشلة وعليه أن ينتفض على واقعها. ومن بينها تقارير مركز جنيف للعدالة الذي كشف بالأرقام والوقائع منذ عام 2017 وجود مراكز احتجاز سرية ترتكب فيها الانتهاكات والتعذيب والإعدامات الجماعية، وآخرها اكتشاف جريمة المقبرة الجماعية في منطقة الإسحاقي بسامراء، التي ارتكبتها الميليشيات ومنعت الأهالي من الوصول إليها، إضافة إلى تقارير هيومن رايتس ووتش المتواصلة.



وكان التقرير الدولي، الذي أصدرته مؤسسة كارنيغي البحثية واضحاً تماماً بشأن المستقبل المنظور للاقتصاد العراقي، ذلك الوضوح الذي يمكن اختصاره بجملة واحدة كُررت عشرات المرات أثناء التقرير: "العراق قد يواجه انهياراً مالياً كلياً للدولة".

وهذه الخلاصة، وفق سكاي نيوز عربية، تكثف مجمل الوقائع العراقية الحالية، وتكشف جزء وافراً مما قد يواجه هذا البلد في المستقبل المنظور، من مؤسسات ومجتمعات داخلية، لكنه أيضاً يدل على طبيعة السياسات والتوجهات والاستراتيجيات التي اتخذتها السلطات العراقية طوال السنوات الماضية، السياسية منها بالذات، والتي أوصلت البلاد لحالها الراهنة، وحيث إن الكثير من تلك السياسيات ما تزال سارية وفعالة في الحياة العامة والسياسية العراقية.

والمؤشرات المالية الراهنة، تقول إن مجموع المداخيل الشهرية للحكومة العراقية لا تستطيع إلا أن تغطي نصف حاجاتها المالية، وإن هذا المستوى من العجز المالي إنما سيدفع الحكومة لأن تؤخر من التزاماتها المالية المباشرة، بما ذلك الاستثمار الداخلي ودفع رواتب موظفي الدولة. لكنها ستشكل عاملاً إجبارياً لأن تتخذ الحكومة توجهات للاستدانة العامة، أما داخلياً من البنك المركزي وباقي المصارف المحلية، أو خارجياً من الدول والمؤسسات المالية الدولية.

والمؤكد أننا اما وضع مريع في "لا دولة" حيث الفقر والبطالة والميليشيات وأذناب ايران وعملاء الاحتلال.

من هنا وكما يقول خبراء، جاءت أهمية الثورة العراقية الكبرى للتأكيد على ضرورة التغيير الجذري في البلد أو السقوط في المستنقع وأعلان الإفلاس والدمار.

أ.ي