الكاظمي يفتتح معرض "صنع في العراق".. ونشطاء: من صنع الفساد وميليشيات إيران في البلاد؟

تساءل نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، من صنع الفساد والمحاصصة والميليشيات الموالية لإيران في العراق بعد عام 2003؟، مؤكدين أنها من صنع الحكومات المتعاقبة في العراق بعد 2003.

يأتي ذلك بعد افتتاح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي معرض صنع في العراق، الذي تقيمه وزارة الصناعة في معرض بغداد الدولي بحضور وزير الصناعة السيد منهل عزيز.

وقال الكاظمي، نواجه التحديات، ولا نبالي بمحاولات التشكيك بعمل الحكومة ووضع العصى في العجلة، فالأهم لدينا كيفية تقديم الخدمة للمواطنين.

وأضاف، العراق يتمتع بعقول وطاقات هائلة يمكن أن تكون مصدر إبداع ورافداً للمنطقة والعالم، فالعقود الطويلة من الديكتاتورية والحروب والأزمات قد منعت فرص استثمار وازدهار الطاقات العراقية المتميزة.

وتابع، دعم وحماية الصناعة المحلية شغلت حيزاً كبيراً في المنهاج الحكومي، ونعمل حاليا على تهيئة البنى التحتية الضرورية لخلق بيئة ملائمة لإحياء الصناعة العراقية من جديد، ونعوّل في هذا المسار على الطاقات الشبابية في بلدنا.

وأوضح، أن مطلوب منّا حاليا بذل اقصى الجهود من أجل إعادة الاعتبار للصناعة العراقية، وأن نعمل سوية على حمايتها.

وقال النشطاء، إنه بعد عام 2003 تولى الحكم في العراق حكومات صنعت الفساد والمحاصصة في البلاد، حتى تفشى الفساد وأصبح يسيطر على كل أركان الدولة.

كما سمحت تلك الحكومات بانتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية الموالية لإيران، والتي قتلت العراقيين بدم بارد، وتسببت في تهجير العديد من أهل السنة في العراق.

كذلك ساهمت حكومة نوري المالكي العميلة لإيران، لتنظيم داعش الإرهابي بالانتشار والتوسع في العراق، بل وسلمته الموصل والرمادي وغيرها من المدن العراقية.

ورد النشطاء على الكاظمي، متسائلين: أين هي الصناعات العراقية؟، فالعراق يستورد أغلب منتجاته من الخارج، حتى أقل المنتجات يتم استرديها من الخارج.

وأشار النشطاء إلى المنتجات الرديئة التي يستوردها العراق من إيران ولا تحمل أي جودة تذكر، وغيرها من المنتجات التي لا يوجد لها أي قيمة.

وأكد نشطاء، أن المنتج العراقي جيد وحتى ينجح يجب على الكل دعمه بكل الوسائل بدل الترويج لسلع الدول الأخرى في كل المجالات الصناعية والزراعية وغيرها.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على افتتاح الكاظمي معرض "صنع في العراق":

وقال حساب، "@abdulka56736796"، " المهم لدينا نضحك على العالم ونأخذ سلفيات ومنجزات الفيس والإعلام والبلد تفجيرات واغتيالات والاقتصاد انتهى".



وأضاف، حساب، "@l5LLEInHN8aAA77"، " افتح المصانع والمعامل المعطلة، فاتح معرض".



وتساءل حساب، "@alhaboubi_ali"، " أين الصناعة العراقية ؟ لماذا الكذب على الناس؟".

