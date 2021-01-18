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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 18 كانون الثاني 2021 09:39 م

"الانتخابات المبكرة" تدخل لعبة التوازنات في العراق.. والميليشيات تفرض كلمتها وتناور

برهم والكاظمي

مراقبون: ذيول إيران يتبادلوان الأدوار.. نوري المالكي: تأجيل والعامري نرفضه؟!

فيما وصفت باللعبة القذرة، التي تمارسها عصابات إيران في العراق، تجاه الانتخابات المبكرة في العراق والتي قرر مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء أن تكون في يونيو2021 المقبل.
تجرى مفاوضات ولقاءات عدة ين الكاظمي وبرهم صالح، في حضور كلمة ميليشيات إيران لإرجاء الانتخابات.
وكان قد بحث الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ثلاثة ملفات على رأسها الانتخابات المبكرة المقررة في يونيو المقبل.
جاء ذلك خلال استقبال صالح في قصر السلام ببغداد الكاظمي، حيث تم بحث مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، وفق بيان للرئاسة. وجرى التأكيد على ضرورة ترسيخ الاستقرار في البلاد، وحفظ أمن وسلامة المواطنين، وتعزيز سلطة الأجهزة الأمنية وتطبيق القانون وحماية السلم والأمن المجتمعيين، ومنع الأعمال الخارجة عن القانون وضبط السلاح المنفلت.


كما بحث الجانبان الانتخابات المقبلة، حيث جرى "التأكيد على ضرورة دعم كافة الإجراءات الضرورية لإنجاحها، ومنع التزوير والتلاعب، ودعوة مراقبين دوليين بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة، وضمان فرصة المشاركة الواسعة في الانتخابات.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى الأوضاع الاقتصادية في البلد والموازنة المالية، واتفق الطرفان على "أهمية تمرير مشروع قانون الموازنة بالشكل الذي يحمي حقوق ومعاشات جميع العراقيين، وبالذات الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل، والتوصل إلى حلول جذرية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان حول المسائل المالية العالقة بما يضمن حقوق ورواتب الموظفين".
وكانت مفوضية الانتخابات، امس في خطاب رسمي، إرجاء الانتخابات إلى تشرين الأول/أكتوبر القادم، إلا أن الكاظمي لم يتخذ قراراً بهذا الشأن. ولم يحدد وفق بيان الرئاسة تأجيلها او اجراءها في موعدها.


وفي اطار المناورة واللعبة القذرة وتبادل الأدوار، أعرب تحالف الفتح بزعامة الارهابي، هادي العامري، عن "انزعاجه الشديد" لتأجيل موعد الانتخابات المبكرة الذي كان مقرراً في حزيران المقبل، مشيراً إلى أنه "مخالف" لما جرى الاتفاق عليه!
وقال التحالف في بيان، إنه يعرب عن انزعاجه الشديد لتأجيل موعد الانتخابات المبكرة الذي كان مقرراً في  6 حزيران 2021"، مؤكداً أن "هذا يخالف كل ما جرى الاتفاق عليه بأن تكون الانتخابات في فترة أقصاها سنة واحدة من تشكيل الحكومة".
وابدى خشيته من أن "يكون هذا التأجيل سبباً في تأخيرها الى 2022، لذلك نصمّم على ضرورة إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها الجديد"، مشدداً "لا نقبل بأي تأجيل آخر".
وحثّ البيان، "الحكومة ومفوضية الانتخابات على العمل بجدية أكبروإكمال البطاقة البايومترية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات"، داعياً الحكومة "للإيفاء بالتزاماتها وتحقيق المناخات المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة".
 فنوري المالكي يطلب التأجيل قبل عدة أسابيع ويؤكدها صراحة، أنها لن تجري في موعدها بينما هادي العامري يشدد على إجرائها!!
وفي النهاية تمميع سياسي يدفع ثمنه العراق
أ.ي

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