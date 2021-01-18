خريجو الهندسة يوصلون اعتصامهم.. ونشطاء: كفى ظلماً لأهم شريحة في العراق ولا رجوع حتى تحقيق المطالب

طالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، السلطات الحاكمة في العراق، بتعيين خريجي كليات الهندسة والذين يوصلون اعتصامهم منذ عام كامل مطالبين بالتعيين.

وأكد النشطاء، أنه كفى تهميشاً لخريجي كليات الهندسة، وكفى ظلماً لأهم شريحة في البلد وأساس تطوره، وأنه لا رجوع عن التظاهر والاعتصام حتى تحقيق المطالب.

وأفاد نشطاء، بإغلاق مدخل شركة نفط ميسان، من قبل عدد من خريجي كلية الهندسة للمطالبة بالتعيين.

وقال النشطاء، إن "المحتجين من خريجي كليات الهندسة الذين يواصلون اعتصامهم منذ نحو عام، أقدموا على إغلاق مدخل شركة نفط ميسان، للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم".

وأضافوا "خريجي الهندسة، أكدوا أنهم أغلقوا مدخل شركة نفط بعد حدوث مماطلة وتسويف لمطالبهم المشروعة من قبل إدارة الشركة، لغرض شمولهم بعقود وزارية".

وجدد العشرات من خريجي كليات الهندسة في المثنى، تنظيم تظاهرة قرب مباني الحكومة المحلية، للمطالبة بضمان حصتهم بفرص العمل في المؤسسات الحكومية.



وقال محتجون، إن تظاهراتهم واحتجاجهم المستمرة منذ أشهر ستستمر لحين إنصاف شريحة المهندسين التي تعاني من عدم توفير فرص العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة.

وتساءل نشطاء، هل يعقل أن خريجي هندسة وشهادات عليا يعملون محاسبين لسوبر ماركت، بينما الأجانب مسيطرون على مكاتب الهندسة والشركات والمؤسسات؟، هل نحن وكالة توظيف للشرق والغرب ؟.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل على اعتصام خرجي كليات الهندسة للمطالبة بالتعيين:

وقال حساب، "@zainabhs92"، " كفاكم تهميش بنا، كفاكم تسويف لمطالبنا المشروعة، فنحن منذ 25/8/2020 نعاني ونحارب من أجل حقنا في التعيين أن كنتم تراهنون على الوقت ونفاذ صبرنا فنحن جيل عنيد لن نتراجع مهما اشتدت قساوة الظروف".



وأضاف، حساب، "Zainab HS "، " لا رجوع حتى تحقيق المطالب، المهندسين المعتصمين أمام النقابة بانتظار قرار دولة رئيس الوزراء".



وتابع حساب، " @UmAlHassan98"، " كفى تهميشاً للهندسة، كفى ظلماً لأهم شريحة في البلد واساس تطوره، نحن مجموعة من المهندسين من كافة التخصصات ومن جميع المحافظات خرجنا بمسيرات كبرى للمطالبة بحقوقنا المشروع.... التعيين مطلبنا".

