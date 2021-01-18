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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 18 كانون الثاني 2021 05:49 م

الجبهة العراقية : لا انتخابات مبكـرة في حزيران ولا احد يصارح العراقييـن بالحقيقـة لان الكـل يكذب

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الجبهة العراقية : لا انتخابات مبكـرة في حزيران ولا احد يصارح العراقييـن بالحقيقـة لان الكـل يكذب



كشفت كتلة الجبهـة العراقيـة عن حقيقـة اجتماعات الكتل السياسيـة حول الاتفاق على اجراء الانتخابات المقبلـة وتحديد موعدهـا .


وذكر النائب قاسم الفهداوي ، ان  " لا توجد استعدادات حقيقية لاجراء الانتخابات في الموعد الحكومي المعلن حزيران المقبل ، لكن لا احد يريد التصريح بهذه الحقيقة امام الشارع العراقي ، لان الكل يكذب على الكل وهذه مشكلة سياسية حقيقية في العراق.



واضاف ان " الرئاسات تريد من المفوضية ان تقول انها لا تستطيع اجراء الانتخابات ، والمفوضية تريد من الرئاسات ان تعلن عدم امكانية اجراء الانتخابات "،  مبينا ان " لا احد يستطيع اجراء انتخابات حرة ونزيهة عمليـا ، وبخلاف ذلك ستكون عملية تزوير وخداع واسعة لا فائدة منها.



وتابع القول ، ان " كتلا سياسية / لم يسمهـا / تسعى حاليا لاعتماد البطاقة الالكترونية السابقة التي يمكن استخداهما لاكثر من شخص والاقتراع بها لاكثر من مرة ، وعدم اعتماد البطاقة البايومترية التي تحد من عمليات التزوير الى اقل مايمكن "، داعيا الكتل السياسية  الى مصارحة الشعب بالحقائق انها تستطيع اجراء الانتخابات في حزيران لكنها لن تكون انتخابات نزيهـة ورصينة.



ورأى الفهداوي ، انه "  اذا تم تأجيل الانتخابات الى العام المقبل سيتم العمل على اعتماد البطاقة البايومترية التي هي الحد الفاصل في اجراء انتخابات نزيهـة من عدمها"، مطالبا باعتماد البطاقة البايومترية حصرا واستنفار المفوضية لكافة الجهود لاستكمال تحديث سجل الناخبين لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة .
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