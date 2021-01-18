المفوضية تقترح 16 أكتوبر للاقتراع المبكر.. ونشطاء: لن تكون هناك انتخابات بسبب الانقسامات والسلاح المنفلت

سخر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، من طلب مفوضية الانتخابات رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لتأجيل الانتخابات المبكرة حتى الـ16 من أكتوبر المقبل، بدلا من حريزان.

وأكد النشطاء، أنه طالما نفس المنظومة الحاكمة في البلاد ونفس الوجوه السياسية هي التي ستشارك في الانتخابات البرلمانية المبكرة فلا داعي للتأجيل.

وذكرت المفوضية، في وثيقة مسربة، أن مقترح تأجيل الانتخابات جاء "حرصاً على إجراء انتخابات متكاملة نزيهة وعادلة، ونظراً لانتهاء المدة المحددة لتسجيل التحالفات السياسية".

وأضافت، ولقلة عدد التحالفات المسجلة في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية للفترة المحددة في جدول العمليات، ما يتطلب تمديد فترة تسجيل التحالفات، وما يترتب على ذلك من تمديد فترة تسجيل المرشحين.

وكذلك لفسح المجال أمام خبراء الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين ليكون لهم دور في تحقيق أكبر قدر ممكن من الرقابة والشفافية في العملية الانتخابية المقبلة ولضمان نزاهتها، وانسجاماً مع قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع التسجيل البايومتري وإعطاء الوقت الكافي للمشمولين به، وإكمال كل الاستعدادات الفنية، إذ إن تمديد فترة تسجيل التحالفات يستدعي تمديد موعد الانتخابات المعلن".

وأكد مراقبون، أن اقتراح مفوضية الانتخابات متزامناً مع حراك للقوى السياسية من أجل تحديد موعد ثابت للانتخابات المقبلة.

من جانبه، أكد النائب محمد البلداوي، أن الحكومة استعجلت حين حددت موعد الانتخابات في حزيران رغم عجزها عن توفير مستلزمات مفوضية الانتخابات مادياً ولوجستياً.

وأضاف، أن هناك اجتماعاً من أجل تحديد موعد الانتخابات، لافتاً إلى أن تحديد الموعد النهائي متوقف على طرفين، هما الحكومة ومفوضية الانتخابات، ولا بد من تدخل الإرادة السياسية لحسم هذا القضية.

وقال المحلل السياسي وليد الزيدي، إن مفوضية الانتخابات غير جاهزة لإجراء الانتخابات في حزيران المقبل.

وتساءل الإعلامي، عامر عبدالله الطائي، لماذا مفوضية الانتخابات تتحمل وحدها وزر تأجيل الانتخابات وهي من تقدم الطلب وتضع المبررات لذلك التأجيل؟!!.

وأضاف، لماذا يا مجلس المفوضين تستمرون بتقزيم هذه المؤسسة خضوعا للسياسيين الذين لن يجدوا غيركم يوم الانتخابات؟.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على مطالبة مفوضية الانتخابات بتأجيل الانتخابات إلى شهر أكتوبر المقبل:

وقال حساب، "@Amar_london1"، " الانتخابات لن تحدث هذه السنة، فالانقسامات كبيرة وضخمة، والسلاح سوف ينتصر في نهاية المطاف".



وأضاف، حساب، "@gana__2003"، " الانتخابات أكذوبة ولا تغير شيء".



وتابع حساب، "@wesam_m_alfares"، " انتخابات فاشلة. وحكومة فاشلة، وبرلمان فاسد".

