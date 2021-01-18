وزير الخارجية: طلبنا من طهران التدخل.. ونشطاء: حكومة الكاظمي ورق والعراق أصبح بيد ميليشيات إيران

شن نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما عنيفا على وزير الخارجية فؤاد حسين بعد تصريحه الاعتراف بالسيادة الإيرانية على العراق.

وقال حسين في تصريح صحفي، طلبنا من إيران التدخل لوقف استهداف المنطقة الخضراء في بغداد، وهو تصريح يؤكد بحسب النشطاء أن العراق أصبح تابع لإيران.

وأكد وزير الخارجية فؤاد حسين، في اعترافه بالتبعية، أن العراق طلب من إيران التدخل لوقف استهداف المنطقة الخضراء، مشيراً إلى أن واشنطن قد تتخذ إجراءات مشددة حال استهدفت سفارتها.

وأضاف في حوار متلفز، أن بغداد تعمل مع البعثات الدبلوماسية لتوفير الحماية اللازمة، منوّهاً إلى أن الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء تحرج الحكومة.

وكشف أن القوات العراقية قد اعتقلت عددا من منفذي الهجمات على المنطقة الخضراء، وتابع أنها تعمل جاهدة على وقف تلك الهجمات.

إلى ذلك، نوّه إلى أن الحكومة تعمل على منع السلاح المنفلت في البلاد قبل إجراء الانتخابات التي بحث فيها مشاركة الأمم المتحدة لضمان نجاحها.

كما لفت حسين إلى أن العراق بحاجة لقوات التحالف لمواجهة داعش وللتدريب أيضاً، موضحاً أن التنظيم ما زال موجودا في المناطق الحدودية مع سوريا.

ورفض وزير الخارجية التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي لبلاده.

وعن العلاقة مع السعودية، أشار حسين إلى التطور الكبير في العلاقات مع السعودية حول كثير من الملفات.

وقال نشطاء، هذا دليل واضح وصريح أن الحكومة العراقية مجرد إشكال إعلاميه لا تقدم ولا تؤخر، والحل بيد إيران وميليشياتها فهي صاحبة القرار والعراق فى قبضتها.

وتساءل النشطاء، أين الحكومة العراقية؟، أين أمنها بها التصريح الذليل؟، لدول ستضع علامات استفهام على العراق وستنظر فى إيقاف المساعدات والمعابر، هل أصبح العراق إقليم تابع لإيران؟.

وقال نشطاء، دولة تطلب التدخل في شؤونها من قبل عدوها و مسبب أزماتها لا تستحق الاحترام.

وتساءلوا لماذا لا يشكل الكاظمي جيشا عراقيا جديدا جرارا على أسس وطنية ويطالب العالم بدعمه بالسلاح المتطور ومن ثم يسحق الميليشيات ويسوقهم للمحاكم؟.

وقال نشطاء كلامك غير واضح يا وزير الخارجية، تقول: لا تسمح لأحد يتدخل في العراق وهذا صح، والآن تطلب من إيران التدخل في المنطقة الخضراء، وهذا يعني أنك مع إيران.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات وزير الخارجية فؤاد حسين:

وقال حساب، "@6X3Txt7QXU1VMC2"، " هذا دليل واضح وصريح أن الحكومة العراقية مجرد أشكال إعلامية لا تقدم ولا تؤخر، إنما الحل بيد إيران وميليشياتها فهي صاحبة القرار والعراق فى قبضتها".



وتساءل حساب، "@kh_ha321"، " أين الحكومة العراقية؟، أين أمنها؟، بهذا التصريح الذليل الدول ستضع علامات استفهام على العراق وستنظر فى إيقاف المساعدات والمعابر، هل أصبح العراق إقليم تابع لإيران ؟".



وتابع حساب، "@lonley1434"، " دولة لا تستطيع حماية أرضها وتطلب من دولة أخرى!".



وذكر حساب، "@salem49704981"، " دولة تطلب التدخل في شؤونها من قبل عدوها ومسبب أزماتها لا تستحق الاحترام. لم لا يشكل الكاظمي جيشا عراقيا جديدا جرارا على أسس وطنية و يطالب العالم بدعمه بالسلاح المتطور ومن ثم يسحق الميليشيات و يسوقهم للمحاكم".





