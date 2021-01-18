نائب: تأخير اقرار الموازنة سيؤثر على صرف رواتب الموظفين







اكد عضو اللجنة المالية النيابية ناجي السعيدي ان تأخر اقرار الموازنة العامة لعام 2021 سيؤثر على صرف رواتب الموظفين

وقال السعيدي ، ان “تعطيل ارسال الموازنة من قبل الحكومة الى البرلمان خلال الفترة السابقة وعدم تمريرها حتى الان سيؤثر على تأمين رواتب الموظفين للاشهر القادمة”، لافتا الى ان “الموازنة كان من المفترض ان تصل البرلمان قبل نهاية العام الماضي.

واضاف ان “مجلس النواب لا يمتلك حلولا لازمة الرواتب باستثناء تمرير الموازنة”، مبينا ان “الحكومة رمت كرة صرف الرواتب بملعب مجلس النواب من خلال تأخرها بارسال الموازنة الاتحادية للعام الحالي.