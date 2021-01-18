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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 18 كانون الثاني 2021 02:11 م

الكاظمي: العلاقة بين الدولة والحكومات وبين المواطن حقوق وواجبات.. ونشطاء: وفي العراق سلب حقوق المواطن

الكاظمي

سخر نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، من تصريح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأن العلاقة بين الدولة والحكومات وبين المواطن هي علاقة حقوق وواجبات.

وأكد النشطاء، أن العلاقة بين العراق والحكومة والمواطن في العراق، هي علاقة سلب حقوق المواطن العراقي بكل الوسائل الغير مشروعة.

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن العلاقة بين الدولة والحكومات وبين المواطن هي علاقة حقوق وواجبات مثلما يؤدي الأبطال واجباتهم فهم يستحقون منا حقوقاً غير منقوصة.

من جانبه، قال النائب أحمد الكناني، إن وحدة من المشاكل الكبيرة في موازنة 2021 هي حجم الانفاق الكبير الذي لا يتناسب مع ورقة الحكومة الاصلاحية والذي جاء خلافة تصريحاتها وتوجهاتها بان تكون الموازنة تقشفية تراعي المرونة مع حجم الايرادات المتحققة فعليا.

وأضاف الكناني، أنه لا يمكن التصويت على موازنة بهذا الحجم الكبير من الانفاق في ظل ايرادات لا يمكنها التغطية ما يجعل ملف ضبط الانفاق أمر بالغ لأهمية لافتا إلى أن الموازنة تضم ملفات أخرى معقدة وصعبة جدا منها فرض ضرائب على رواتب الموظفين وهناك رفض في هذا الاتجاه بالإضافة الى ملف صعود الدولار وتداعياته في خفض القوة الشرائية للرواتب ورفع الأسعار في الأسواق العراقية.

وقال النشطاء، إن ميزانية العراق انتخابية لصالح المسؤولين الذين لا يفعلون شيئا، وعجز وهمي، وهناك درجات وظيفية محاصصة، حقوق الشعب في أعناقكم.

وأشار نشطاء إلى أن المواطن العراقي في ظل حكومة الكاظمي وحكم الأحزاب اللا دينية ليس له أي حقوق في بلده ويسلب حقوقه بتقليص الرواتب ورفع سعر العملة وحرمانه من البطاقة التموينية والكهرباء والخدمات في ظل حكومة شريفه ترأسها.

وأكد نشطاء، أن التعويضات والخدمات هو حق المواطن وعلى الحكومة توفيرها لك يدوم التواصل بين الحكومة والمواطن.

وأشار نشطاء إلى أن إنجازات حكومة الكاظمي هي، خفض قيمة الدينار مقابل الدولار، أيضا فرض ضريبة الدخل على رواتب الموظفين والمتقاعدين، يعني يا ظمي أعلنت حربك على الشعب العراقي

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات الكاظمي:

وقال حساب، "@hassneensami"، "العلاقة بين الحكومة والمواطن هي حكومة قط وأخذ أموال وسلب حقوقه بكل الوسائل".


وأضاف، حساب، "@khaLid42007937"، " المواطن العراقي في ظل حكمكم وحكم الأحزاب اللا دينية ليس له أي حقوق في بلده ويسلب حقوقه بتقليص الرواتب ورفع سعر العملة وحرمانه من البطاقة التموينية والكهرباء والخدمات في ظل حكومة شريفه ترأسها".


وتابع حساب، "@hFpvXnCgWHYAA7w"، " التعويضات والخدمات هو حق المواطن وعلى الحكومة توفيرها لك يدوم التواصل بين الحكومة والمواطن".


وذكر حساب، "@ONMvqdMcYOxclzZ"، " إنجازاتك هي خفض قيمة الدينار مقابل الدولار، فرض ضريبة الدخل على رواتب الموظفين والمتقاعدين، يعني أعلنت حربك على الشعب العراقي، والمصيبة أنت تريد ترشح في الانتخابات القادمة!، أنت وحزبك، هب تذكر منجز واحد قدمته للشعب العراقي؟، عدا سفراتك خارج العراق؟".

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