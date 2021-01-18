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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 18 كانون الثاني 2021 01:36 م

نائب: المالية النيابية ستحتاج الى اكثر من عشرة ايام لتعديل بنود الموازنة

المالية النيابية
نائب: المالية النيابية ستحتاج الى اكثر من عشرة ايام لتعديل بنود الموازنة


اكد رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، ان اللجنة المالية النيابية ستحتاج الى اكثر من عشرة ايام لتعديل بنود الموازنة الاتحادية لعام 2021
وقال كنا ، ان “مجلس النواب سيسعى الى تخفيض العجز المتوقع في الموازنة العامة الى اقل من 30 ترليون دينار”، لافتا الى ان “الحكومة خالفت القانون بتأخيرها ارسال مشروع قانون الموازنة لمجلس النواب.
واضاف ان “اللجنة المالية النيابية ستحتاج الى اكثر من عشرة ايام لتعديل فقرات الموازنة لوجود كثير من التداخلات فيها”، مبينا ان “النقاش حول الموازنة لم ينتهي داخل مجلس النواب.
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