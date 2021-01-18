وائل عبد اللطيف: الكتل اتفقت على اجراء الانتخابات في تشرين الاول وستعلن خلال ايام





اعلن القاضي والنائب السابق وائل عبد اللطيف، عن اتفاق بين الكتل السياسية على تأجيل الانتخابات واجرائها في تشرين الاول المقبل، مبينا ان الاعلان عن الاتفاق سيتم خلال الايام المقبلة.

وقال عبد اللطيف ان “الكتل السياسية لا تريد اجراء الانتخابات في موعدها المعلن السادس من حزيران المقبل.

واضاف ان “هناك معلومات مسربة من داخل اجتماعات الكتل السياسية تفيد بالاتفاق على تأجيل الانتخابات الى تشرين الاول المقبل من العام الحالي”، مشيرا الى ان ” الموعد الجديد سيعلن عنه خلال الايام المقبلة من خلال تمهيد الاجواء لذلك.

واوضح ان “الجميع مدرك ان اجراء الانتخابات في حزيران سيشهد عزوفا كبيرا اضافة الى الحاجة لوجود تطبيق صحيح لقانون الاحزاب ومفوضية نزيهة قادرة على حفظ نتائج الانتخابات.