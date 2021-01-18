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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 18 كانون الثاني 2021 01:07 م

نائب :المفوضيـة تحتاج مالايقل عن 3 اشهر بعد حزيران لاجراء الانتخابات المقبلـة

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نائب :المفوضيـة تحتاج مالايقل عن 3 اشهر بعد حزيران لاجراء الانتخابات المقبلـة

اكد عضو  اللجنة القانونية النيابية صائب خدر  وجود جملة من الايضاحات التي يتطلب على مفوضيـة الانتخابات استكمالها فنيا قبل المضي لاجراء الانتخابات المقبلـة .


وقال خدر ان " العملية الانتخابية بحاجة الى شفافية ونزاهة وتحديد الموعد النهائي "، مشيرا الى ان " الجانب الفني لايزال بحاجة الى متطلبات وتحضيرات اكثر من قبل المفوضية ".

واضاف ان " المفوضية لم تستكمل حتى الان جميع استعداداتها ومتطلباتها الفنية ، وهي تحتاج الى جملة ايضاحات منها وجود 25 مليون ناخب عراقي ولدينا 14 مليون فقط هم من تم تحديث بياناتهم حاليا "، مبينا ان " عملية تصويت مواطني الخارج لاتزال غير متكملة بعد والية العمل فيها مبهمة ".

واوضح ان " المفوضية تحتاج الى لمسات فنية لتحديد موعد حاسم بالتنسيق مع الرئاسات لاجراء الانتخابات المقبلة "، مؤكدا ان " الموعد المناسب لاجراء الانتخابات لن يكون في 6 حزيران المقبل ، لان المفوضيـة تحتاج في اقل تقدير الى ثلاثة اشهر اخرى ، بعد حزيران للمضي باجراء الانتخابات ".
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