نائب :المفوضيـة تحتاج مالايقل عن 3 اشهر بعد حزيران لاجراء الانتخابات المقبلـة



اكد عضو اللجنة القانونية النيابية صائب خدر وجود جملة من الايضاحات التي يتطلب على مفوضيـة الانتخابات استكمالها فنيا قبل المضي لاجراء الانتخابات المقبلـة .





وقال خدر ان " العملية الانتخابية بحاجة الى شفافية ونزاهة وتحديد الموعد النهائي "، مشيرا الى ان " الجانب الفني لايزال بحاجة الى متطلبات وتحضيرات اكثر من قبل المفوضية ".



واضاف ان " المفوضية لم تستكمل حتى الان جميع استعداداتها ومتطلباتها الفنية ، وهي تحتاج الى جملة ايضاحات منها وجود 25 مليون ناخب عراقي ولدينا 14 مليون فقط هم من تم تحديث بياناتهم حاليا "، مبينا ان " عملية تصويت مواطني الخارج لاتزال غير متكملة بعد والية العمل فيها مبهمة ".



واوضح ان " المفوضية تحتاج الى لمسات فنية لتحديد موعد حاسم بالتنسيق مع الرئاسات لاجراء الانتخابات المقبلة "، مؤكدا ان " الموعد المناسب لاجراء الانتخابات لن يكون في 6 حزيران المقبل ، لان المفوضيـة تحتاج في اقل تقدير الى ثلاثة اشهر اخرى ، بعد حزيران للمضي باجراء الانتخابات ".