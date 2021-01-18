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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 18 كانون الثاني 2021 02:41 ص

بطالة وكورونا وفقر.. وتوجه نحو استقطاع رواتب الموظفين (كارثة جديدة من حكومة الكاظمي)

علي علاوي

المالية النيابية تطرح مقترحات عدة لتفادي الاستقطاع

رفضت اللجنة المالية في البرلمان، توجه حكومة الكاظمي نحو استقطاع رواتب الموظفين في ظروف شديدة المأساوية والسوداوية في العراق.
وكشفت اللجنة المالية النيابية، عن توجه لمعالجة استقطاع رواتب الموظفين في قانون الموازنة العامة للدولة العراقية، مجددة رفضها بالمساس بتلك الرواتب.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن اللجنة المالية النيابية لديها اربعة خيارات لمعالجة استقطاع رواتب الموظفين في قانون الموازنة العامة للعام 2021"، مبينا أن "الخيار الأول البقاء على ما تضمن من قبل الحكومة بقانون الموازنة، وهذا مرفوض".
وأضاف أن "الخيار الثاني هو الذهاب نحو تطبيق قانون خاص بضريبة الدخل"، مشيرا إلى أن "الخيار الثالث رفع سقف المشمولين بالاستقطاع من 500 الف إلى مليون و250 الف دينار او مليون و500 الف دينار".


وتابع كوجر، أن "الخيار الرابع لدى اللجنة المالية النيابية هو إلغاء فقرة استقطاع نسبة من رواتب الموظفين"، مؤكدا أن" اللجنة ترفض المساس برواتب الموظفين البسطاء رواتبهم دون المليون".
وأنهى مجلس النواب (البرلمان) العراقي، بجلسته الخامسة والثلاثين التي أستأنفت يوم السبت، مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 2021.
وكانت الحكومة قد أقرت مسودة المشروع الشهر الماضي وأرسلته إلى البرلمان لغرض مناقشته خلال الأسابيع المقبلة وإقرارها.
ووفق المسودة، فإن الموازنة يبلغ حجمها 164 تريليون دينار بعجز مالي يصل إلى 71 تريليونا.
واستندت الموازنة إلى سعر تقديري عند 42 دولارا لبرميل النفط وبمعدل تصدير 3.250 مليون برميل يوميا بما فيه 250 ألف برميل من حقول إقليم كوردستان.
وتكافح الحكومة، لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء انهيار أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم. ويعتمد البلد على إيرادات بيع الخام لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة.
واضطر العراق الى تخفيض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الصعبة خاصة الدولار الامريكي بهدف توفير الرواتب التي دفعها في الربع الاخير من العام 2020 من خلال قانون العجز المالي (الاقتراض) الذي اقره البرلمان.
من جانبه كشف وزير المالية علي علاوي، حقيقة تخفيض رواتب الموظفين في الموازنة المقبلة للعراق عام 2021، مشيرا إلى أن تغيير سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار لن يؤثر على ذوي الدخل المحدود. وتابع: مخصصات الموظفين سيتم تخفيضها، لكنها لن تمس أو تؤثر على جميع الموظفين"، مضيفا: "الرواتب لم تمس وهناك مخصصات مبالغ بها لبعض فئات الموظفين".
ويرى خبراء، ان الوضع الاقتصادي لا يتحمل تخفيض رواتب الموظفين وعلى حكومة الكاظمي تشجيع الاستثمار ولجم إرهابيو ايران حتى يعود البلد إلى وضعه الطبيعي.
أ.ي

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