ميراث إيران وعصاباتها والحكومات العميلة.. الفقر وصل 50% في بعض محافظات العراق

خبراء: تفشي الفقر إدانة لعصور إيران بعد 2003 ونهب مقدرات البلد



اعتبر خبراء، أن تفشي الفقر في مختلف محافظات العراق بنسب كبيرة. يفضح الحكم الايراني الشيعي الفاسد.

فخلال 18 سنة لم تستطع كل خطاب الفوضى الشيعية وعملاء الملالي أن يقدموا انجازا واحدا في البلد. وكان كل همهم ولا يزال سرقة مقدرات العراق ونهب موارده وهو ما أدى للحال البائسة الموجودة اليوم.

ويعد الفقر من أخطر المشاكل الاقتصادية التي تواجه العالم، لما له من انعكاسات مريرة على حياة الناس الصحية والاجتماعية والتعليمية، وبرزت ظاهرة الفقر للعيان في العراق بعد 2003.



وتتعدد مظاهر الفقر في العراق ومنها:-

• انخفاض دخل الأسرة مما ينعكس في عدم قدرتها على الاستهلاك.

• كبر حجم العائلة بالقياس إلى مواردها.

• قلة توفر فرص العمل لأفراد العائلة (بطالة وبطالة مقنعة).

• ارتفاع نسبة الأمية ومستوى التخلف.

• تدني المستوى الأمني بسبب الإرهاب وقلة الخدمات.

في حين يرى آخرون أن أسباب الفقر في العالم العربي والعراق جزء منه تعود إلى عدة أسباب منها:

• التقلبات والتراجع في أسعار النفط والتي انعكست على دور الدولة في أدائها المجتمعي.

• التضخم وانخفاض القوة الشرائية بسبب السياسات النقدية المتبعة.

• تحول الأموال الى الجانب العسكري مما خلق تراجع في الجانب الاستثماري الذي له مردودات جيدة في التشغيل وتوليد الدخول للقوى العاملة.

وفي العراق، ووفقا تقرير لمركز الروابط للدرسات السياسية والاستراتيجية، وعلى الرغم من الثروة النفطية الهائلة إلا أن شخصا واحدا من بين كل خمسة أشخاص لا يزال يعيش تحت خط الفقر، في بلد يعاني من استشراء الفساد وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.

وتشير معلومات البنك الدولي إلى أن عدد سكان العراق بلغ 38.5 مليون نسمة، وأن خط الفقر محدد بـ3.2 دولارا في اليوم.



من جانبها، تشير إحصاءات وزارة التخطيط، إلى أن نسب الفقر في المحافظات في عام 2018 سجلت 1.2% في السليمانية، و3.8% في أربيل، و5.8% في دهوك، و9.1% في كركوك، و34.5% في نينوى، و10.8% في النجف، و12% في بغداد، و14.8% في بابل، و14.8% في البصرة، و26.1% في واسط، و42.3% في ميسان، و44.1% في الديوانية، و52.5% في المثنى، و40.8% في ذي قار.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، ان إحصاءات العمل تشير إلى المزيد من التدهور في أوضاع سوق العمل، حيث سجل معدل مشاركة الشباب بين 15 – 24 عاماً تراجعاً ملحوظاً، وزاد معدل البطالة نحو الضعفين في المحافظات المنكوبة بالإرهاب، حيث سجلت 21% مقارنة بباقي المحافظات البالغة 11%، وتتوجب الإشارة هنا إلى أن الفقر والبطالة ازدادا في المحافظات الجنوبية كذلك بسبب السرقات المليارية وليس الإرهاب الذي لم يمتد إلى الجنوب.

وتدل الأرقام بوضوح على تدهور الوضع الاقتصادي في المحافظات الجنوبية، رغم تزعم أحزابها في البرلمان والوزارات منذ 2003.

وتشير الإحصاءات، إلى أن نسبة الفقر وصلت إلى 41.2% في المناطق المحررة (من الإرهاب) و30% في المناطق الجنوبية، و23% في الوسط، و12.50% في إقليم كردستان، كما أوضحت الإحصائيات، أن 48% من سكان العراق أعمارهم أقل من 18 عاماً، منهم 23% من فئة الفقراء، وتشير معلومات إحصائية إلى أن 5% نسبة الأطفال الفقراء في كردستان و50% نسبة الأطفال الفقراء في المحافظات الجنوبية.

وحسب أرقام رسمية تتجاوز نسبة الفقر في بعض المدن العراقية الـ 50% ووفق المسح للفقر لعام 2018، فإن محافظة المثنى ، تعد الأولى بأعلى نسبة فقر تصل إلى 52%، والتي تليها الديوانية 48% وميسان 45% وذي قار 44%.

وبلغت نسبة الفقر في محافظة نينوى 37.7%، تليها ديالى 22.5%، واسط 19%، صلاح الدين 18%، الأنبار 17%، البصرة 16%، النجف 12.5%، كربلاء 12%، بابل 11%.

وكانت نسبة الفقر الأقل في العاصمة بغداد 10%، تليها، دهوك 8.5%، كركوك 7.6 في المئة، أربيل 6.7%.

وكشف التقرير، أن نسبة الفقر في العراق، ازدادات بعد جائحة كورونا بسبب تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، منذ 24 فبراير/شباط 2020، وإغلاق الحدود لغالبية دول العالم، وتقليص الأنشطة الاقتصادية، مما أدى إلى انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية، ومن ثم إحداث شلل تام لكل أنشطة الاقتصاد العراقي، فضلًا عن الافتقار إلى تطبيقات خطط من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة طيلة السنوات العشرين الماضية، والتي من شأنها وضع مرتكزات أساسية لتطويق التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة التي تحولت إلى مأزق يواجه صنَّاع القرار السياسي والاقتصادي في العراق.

ووسط كل هذه العوامل، قال خبراء، إن الحكم الشيعي الفاسد وافتقاد الشفافية في الحكم وتوزيع مقدرات البلد على أفراد الطبقة الحاكمة هو ما تسبب في هذه الحالة البائسة. وبالتبعية تحولت الحالة العراقية إلى نسخة جديدة من الحالة الإيرانية البائسة لأن السياسات واحدة في بغداد وطهران.

أ.ي