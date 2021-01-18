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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 18 كانون الثاني 2021 12:47 ص

صفعة فرنسية على وجه ملالي الإرهاب.. كفى تخصيب لليورانيوم سيكون لذلك عواقب وخيمة

وزير الخارجية الفرنسي

خبراء: الموقف الفرنسي والأوروبي من تخصيب اليورانيوم يؤكد أن الرئيس ترامب كان ولا يزال على حق


قال مراقبون، إن الانتقادات المدوية التي وجهها وزير الخارجية الفرنسي، لودريان إلى ملالي إيران بضرورة التوقف عند هذا الحد وعدم مواصلة تخصيب اليورانيوم، تعد صفعة حقيقية على وجه خامنئي وعصابته.
فقد كان الرهان من جانب الملالي دوما، على موقف أوروبي مناصر لهم. لكن أثبتت التجربة للأوربيين إن الملالي نظام إجرامي وله أجندة خبيثة ينفذها.
وفي الوقت الذي تواصل فيه إيران رفع نسب تخصيب اليورانيوم، والتخلي عن التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس ترامب وبما يؤكد انه كان على حق تماما.
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن إيران بصدد الحصول على أسلحة نووية و"من الملح القول إن هذا يكفي"، داعياً للعودة إلى اتفاقية فيينا التي انسحب منها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عام 2018، وأعاد منذ ذلك التاريخ فرض عقوبات قاسية على طهران. 


وقال لودريان "إيران - أقول ذلك بوضوح - هي في صدد بناء قدرة نووية"، مضيفاً "هناك أيضا انتخابات رئاسية في إيران في منتصف يونيو، لذا من الضروري أن نقول للإيرانيين إنّ هذا يكفي وأن تُتّخذ الترتيبات اللازمة لعودة إيران والولايات المتحدة إلى اتفاقية فيينا".
وعبر الوزير الفرنسي في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، عن مخاوفه بشأن الأنشطة النووية لإيران، داعيا إلى رد فعل فوري وإلى عودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية عام 2015 بمجرد تسلّم بايدن مهماته.
وأوضح لودريان، أن العودة للاتفاق لن تكون كافية، إذ يجب مناقشة الصواريخ الباليستية وأنشطة إيران المزعزعة لأمن المنطقة، قائلاً: هذا لن يكون كافيا. سيتطلب الأمر محادثات صعبة حول الانتشار الباليستي وزعزعة إيران استقرار جيرانها في المنطقة. أنا ملزم بالسرّيّة بشأن روزنامة هذا النوع من الملفات، لكنه أمر ملحّ".
يشار إلى أن الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 ينص على رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة على إيران، في مقابل اتخاذ إجراءات تهدف إلى ضمان عدم امتلاك هذا البلد أسلحة ذرية. 


وتأتي تلك التصريحات الفرنسية، بعد أن أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تتقدم في إنتاج معدن اليورانيوم، ليشكل وقودا لأحد المفاعلات ما يعتبر انتهاكا جديدا لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الدولي الموقع عام 2015.
في السياق ذاته، انتقدت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران، خطط طهران لبدء إنتاج اليورانيوم، مشددة على غياب أي مبررات لهذا الإجراء في المجال المدني.
وذكرت حكومات المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك منشور على موقع الخارجية البريطانية: "ليس لدى إيران أي استخدامات مدنية ذات مصداقية لمعدن اليورانيوم، ولإنتاج معدن اليورانيوم جوانب عسكرية خطيرة محتملة.
وأعربت الدول الثلاث عن بالغ قلقها إزاء خطط إيران الجديدة، مذكرة بأن طهران بموجب الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 سبق أن تعهدت بالامتناع عن ممارسة أي أنشطة وبحوث في مجال تعدين اليورانيوم على مدى 15 عاما.
وتابع البيان: "نحث إيران بقوة على تعليق هذه الأنشطة والعودة إلى الوفاء بالتزاماتها حسب خطة العمل الشاملة المشتركة دون أي إرجاء جديد، إن كانت جادة بشأن الحفاظ على الاتفاق".
ومع إعلان إيران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، أظهرت صور للأقمار الصناعية مأخوذة حديثاً من منشأة نطنز النووية أنه تم حفر ثلاثة أنفاق في جبل بالقرب من الموقع.
وفي تقييم أولي لتلك الصور، اعتبر المعهد الدولي للعلوم والأمن، أن السلطات تبني منشآت جديدة تحت الجبل لتسريع عمليات تخصيب اليورانيوم.
ويشمل البناء موقعاً للدعم الهندسي المستقبلي، وثلاثة أنفاق مرتبطة بخطوط الطاقة الكهربائية، وأسساً لمكاتب إدارية وهندسية.
كما تبين أن هناك العديد من الشاحنات وثلاثة مخازن قريبة، على الأرجح أنها مستودعات للبناء، محاطة بسياج أمني.
وقال مراقبون، إن الانقلاب الأوروبي على إيران، يؤكد على أن الرئيس ترامب لم يخطىء أبدا منذ نحو عامين عندما قال ان إيران لديها برنامج نووي خطير وان الاتفاق الكارثي معها لابد من الغائه وخرج هو بالفعل منه.
وشددوا على أن التحذيرات الفرنسية والأوروبية تؤكد لليساري بايدن، أنه مخطىء تماما في العودة للاتفاق النووي الإرهابي مع طهران.
أ.ي

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