من المنافذ لـ"مزاد العملة" للقطاعات الضخمة والنفط.. إيران وميليشياتها ابتلعت ثروات العراق

مراقبون: النهب الإيراني لثروات العراق وخزانته طوال 18 عاما يفوق الوصف



بالإضافة إلى الاهتراء والفوضى الأمنية في العراق، فإن المشكلة الأكبر التي يواجهها العراق، هى الأزمة الاقتصادية الطاحنة.

وكما يرى خبراء، فهى ليست بسبب انخفاض أسعار النفط وتدني مبيعاته. بقدر ما هى "اختراق عصابات إيران" للاقتصاد وهيمنتها عليه والسيطرة على كل موارده. فاقتصاد العراق رهينة لعصابات إيران بشكل غير متصور ولا مسبوق.

والمشكلة أن ال8 أشهر الماضية منذ جاء الكاظمي إلى منصبه لم يستطيع، أن يخفف قبضة عصابات إيران على الاقتصاد ولم تظهر إي تداعيات لذلك.

ولفتوا إن دخول العراق في معركة شاملة لإصلاح الاقتصاد على كافة الأصعدة، قبل أسابيع عدة ربما يشكل لحظة مفصلية في تاريخ البلد الغارق في الأزمات، وأن المحاولات الحالية، ستخدم خطط الحكومة لوضع الأمور في طريق التعافي من التداعيات، التي دمرت أساسات نمو ثاني أكبر منتج للنفط في العالم – شرط أن تقف حكومة الكاظمي وقفة جادة أمام عصابات إيران-



وكانت قد وافقت، حكومة الكاظمي في أكتوبر من العام الماضي، على وثيقة تدعو إلى إصلاح شامل للنظام الاقتصادي الفاسد، تسمى بالورقة البيضاء وتعتبر خارطة طريق.

وعلق نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، علي علاوي، أن الوثيقة تسعى لوضع الاقتصاد على مسار يسمح للدولة باتخاذ الخطوات المناسبة في المستقبل ليصبح متنوعا وديناميكيا. وتبدو أهمية تنفيذ هذه التوصيات بارزة وحتمية على عكس قدرة الحكومة على اتباع هذا الدرب.

لكن برغم هذه الآمال، تشير مؤسسة "عرب دايجست" الاستشارية، إلى أن “الكتاب الأبيض” يستهدف التوسع المستمر في دور الدولة، مع تضاعف عدد موظفي القطاع العام ثلاث مرات بين سنة 2004 و2020، وفي الفترة نفسها تضخمت رواتب موظفي هذا القطاع ومعاشاتهم بنسبة 400 في المئة.

ويطلق عجز الدولة، عن مواجهة أبسط الأزمات بين الفينة والأخرى، وجائحة كورونا تعد أحد الأمثلة على ذلك. ولم تتمكن الطبقة الحاكمة، التي يدين أغلبها بالولاء لإيران، حتى من الحفاظ على تلك الإنجازات وحمايتها، مكتفية بانتقاد النظام السابق، غير أن الاحتجاجات التي تفجرت العام الماضي كانت لحظة فارقة في تاريخ بلد نخرته آفة الفساد منذ العام 2007.



وقال الباحث بمعهد الدراسات الإقليمية والدولية في السليمانية شمال العراق، أحمد طبقجلي إن القضية الرئيسية التي أبرزها الكتاب الأبيض تكمن في الثقب الأسود المعلوماتي الناجم عن عملية الميزانية الورقية. واعتبر أن الأمر حرج جدا، لأن النفقات فوق قدرة العراق المالية.

وعندما تولى علاوي وزارة المالية في مايو الماضي، توقع عشرة تريليونات دينار (6.8 مليار دولار) من الاحتياطات المالية في الخزانة، واكتشف أن الأموال لا تتعدّى خُمس هذا المبلغ.

وفي بلد يعاني من أزمة بطالة حادة، تعتمد 40% من القوة العاملة على رواتب الحكومة، وفي المقابل شهد العراق تقلص القطاع الخاص وقدرته على توفير وظائف، في بلد يبلغ معدل بطالة الشباب فيه 25% كما تعرقل هدف تنويع الاقتصاد شبه المعتمد على النفط، مع تضاعف الفساد في جميع القطاعات، كما لم يوجد قطاع خاص نشط من شأنه أن يمكن من تحقيقه.

وبرز الاعتماد على النفط ومقدار ثروته، التي تُضخ في القطاع العام غير المنتج في إحصاءات الحكومة، التي تدفع 5 مليارات دولار لموظفي الحكومة شهريا بينما لا تجني أكثر من 3.5 مليار دولار من عائدات النفط، وقد فاقمت الجائحة تلك المشكلة، بحسب تقييم صادر عن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 11 في المئة في 2020، ويعكس ذلك الانكماش في حجم الإنتاج النفطي، وتعطُّل النشاط الاقتصادي غير النفطي. وقد يؤدى الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية أيضا إلى زيادة العجز في المالية العامة والحساب الجاري الخارجي إلى 20 و16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي.

وبينما ساهمت الجائحة في تهدئة الاحتجاجات العامة، وفق تقرير "جريدة العرب"، لا تزال القضايا، التي أخرجت الآلاف من العراقيين إلى الشوارع قائمة، ومن أهمها فشل الحكومات المتعاقبة في تقديم الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والكهرباء ومياه الشرب النظيفة للمواطنين. وساءت الأمور أكثر مع تواصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة لانخفاض قيمة الدينار العراقي مع نهاية العام الماضي، للمرة الأولى منذ عقود، في استجابة للضغوط الاقتصادية التي تشمل تراجع أسعار النفط.

وتلقى العراق دفعا الأسبوع الماضي بعد أن رفعت إيران شحناتها من الغاز الطبيعي من 3 إلى 5 ملايين متر مكعب يوميا بعد أن تم تقليصها بواقع مليوني متر مكعب بسبب تخلف بغداد عن سداد قرابة 2.7 مليار دولار لطهران، بحسب أحمد موسى المتحدث باسم وزارة الكهرباء.

ويبدو أن إيران، التي زرعت أذرعها في العراق وابتلعت ثرواته، قد سئمت الانتظار، وهو وضع وصفه طبقجلي، في تعليق نقلته صحيفة “نيويورك تايمز”، بـ”الرهيب”. وقال إن “النفقات تفوق دخل العراق بكثير”.

وفي جوهر إدارة الشؤون المالية العامة، قال المحللون على أنه يجب أن يوجد نظام آلي لإدارة المعلومات، يُعرف باسم نظام معلومات الإدارة المالية المتكامل الذي يربط جميع الوحدات الحكومية إلكترونيا، ويحقق أتمتة وظائف تنفيذ الميزانية الأساسية، ويتيح رؤية عملية ديناميكية وشفافة من البداية إلى النهاية.

وقدّم طبقجلي الخبير في أسواق رأس المال ومدير الاستثمار في صندوق آسيا فرونتير كابيتال، شرحا وافيا حول ما يحدث مستعينا في ذلك بالرسوم البيانية لإيضاح الخلل الجوهري، الذي يعاني العراق منه اقتصاديا. وقال حينها إن بلده يملك ثروات عديدة لكن لا يوجد توظيف صحيح لها بسبب سوء الإدارة أدت إلى تآكل الاقتصاد، وهي تبرز مع كل انخفاض لأسعار النفط أو حدوث مشكلة ما.

وقال الخبير الأمني والمحلل السياسي، نجم القصاب، إن تخفيض إمدادات الوقود، مرة بعد أخرى خطوة تحاول إيران من خلالها الضغط على حكومة الكاظمي لتمرير بعض الصفقات والاستثمارات على مستوى السياسة والاقتصاد.

ويضيف القصاب، وفق "العين" إن "تلك المليشيات ومن ورائها طهران تحاول التضييق على حكومة الكاظمي للتأثير في قراراته السيادية والمفصلية بشكل يضمن وجود مصالح إيران من جانب، وبما يهيئ لتقاطع عراقي سياسي واقتصادي مع دول إقليمية من بينها بلدان الخليج العربي".

ويشير خبراء على دراية بالوضع..

أن ميليشيات إيران تمسك بمفاصل العراق الاقتصادية من جهات عدة، منها السيطرة الفعلية على مختلف المنافذ الحدودية. والسيطرة على مزادات العملة ونهب عشرات الملايين من الدولارات والسيطرة عبر ذرع عملائها في كافة المواقع الاقتصادية والشركات الضخمة في العراق والمصارف.

وكانت "نيويورك تايمز"، قالت في تقرير سابق إن كل شىء في العراق أصبح تحت سيطرة إيران.

أ.ي