عملاء إيران ينجحون في مخططهم وتحذيرات من اضطرابات عارمة.. مفوضية الانتخابات تقترح التأجيل لأكتوبر المقبل

مراقبون: تأجيل الانتحابات لعبة سافرة من نوري المالكي والعامري والخزعلي وذيول إيران

بعد فترة شد وجذب، وبعد إنكار مرة تلو الأخرى، أن تكون فكرة تأجيل الانتخابات قد تم طرحها. أفصحت المفوضية العليا للانتخابات في العراق عن وجهها السافر اليوم، بطلبها في خطاب رسمي تأجيل الانتخابات لأكتوبر المقبل بسبب مزاعم عن مشاكل وعوائق فنية.

وقال مراقبون، إنها ليست عوائق فنية بقدر ما هى "عراقيل إيرانية". فلقد تحققت تأكيدت المجرم نوري المالكي بتأجيل الانتخابات4 أشهر. وبالطبع لن يكون هذا هو التأجيل الوحيد.

وكانت قد اقترحت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، إجراء الانتخابات المبكرة في 16 أكتوبر عام 2021.

وكشفت اللجنة القانونية النيابية، عن وجود معوقات فنية كبيرة تواجهها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمام إجراء الانتخابات المبكرة!



وقالت عضو اللجنة ألماس فاضل، إن اللجنة القانونية النيابية عقدت اجتماعا مع المفوضية العليا للانتخابات، حيث أبلغت المفوضية عن وجود معوقات فنية كثيرة أمام إجراء الانتخابات، وأنها بحاجة إلى وقت أكثر.

وأضافت أن تفاصيل هذه المسألة متعلقة بالمفوضية، وأن إجراء الانتخابات يحتاج إلى مجموعة أسس تتعلق بالمادة 64 من الدستور، وإقرار البرلمان حل نفسه من عدمه أو المصادقة على الموعد المقترح لإجرائها من عدمها. وفي ديسمبر2020 الماضي، كان مكتب رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد حدد موعد الانتخابات المبكرة في 6 يونيو المقبل.. وهذا هو التأجيل الأول.

وذكر بيان صادر عن مكتب الكاظمي، تشديده على ضرورة العمل على إنجاح الانتخابات المبكرة في العراق.



واستبق تقديم مقترح الموعد البديل لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة، اجتماعات مكثفة جمعت "الرئاسات الثلاث" مع مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية من جهة، وبين الكتل والقوى السياسية من جهة أخرى.

وتجاذبت الاجتماعات إمكانيات إجراء الانتخابات في موعدها المعلن في يونيو المقبل وفرص تقديمها إلى نهايات العام الحالي.

وعلق نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، عقب ساعات من انتهاء تلك المباحثات، في تغريدة له إن ما تمخّض عن الاجتماعات الأخيرة هو لا انتخابات مبكرة في حزيران (يونيو)، وما يؤخر إعلان موعدها الجديد هي إرادة تحميل مفوضية الانتخابات هذا التأجيل!!



وأردف الأعرجي، أن بعض الكتل تسعى أن يكون الموعد قريباً من أجواء شهر المحرّم كي تستفاد من التحشيد العاطفي، وفي كل الأحوال سيُعلن عن الموعد قريباً.

وقالت المتحدثة باسم "ائتلاف النصر"، النائبة آيات نوري، إن هناك وجود انقسام بين القوى السياسية بخصوص موعد الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في السادس من حزيران المقبل، مشيرةً إلى أن "تأجيلها إلى شهر أيلول (سبتمبر) لا يضمن عدم تأجيلها مرة أخرى وهو ما كان بالفعل.

واعترضت قوى وشخصيات سياسية على توقيت اجراء الانتخابات ومحاولة الدفع بها نحو التأجيل، بدوافع وأسباب عدة من بينها عدم وجود وقت كاف لتحديث كافة سجلات الناخبين بايومترياً (إحصائيا) وتهيئة كل المستلزمات الفنية واللوجستية التي من شانها تدشين عملية ديمقراطية نزيهة وشفافة.

وكذلك يعترض نواب المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش على اجراء الانتخابات في الموعد الذي أعلنه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.



ويبرر نواب المدن الخارجة من الحرب، أسباب دعوى التأجيل إلى أن اغلب المناطق المحررة تفتقد إلى متطلبات العيش الأساسية، ولم تستكمل عودة الأهالي النازحين منها وهو ما يدفع لصعود كتل وشخصيات سياسية بعيدة عن تمثيل إرادة تلك الشرائح.

ورد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، بالقول إن تأجيل موعد الانتخابات المبكرة هو وجهة نظر بعض القوى السياسية، وليس الموقف الرسمي.

وكان من المفترض، أن الانتخابات البرلمانية المبكرة قبل عام من انتهاء الدورة التشريعية، استجابة لمطالب المتظاهرين والاحتجاجات العارمة التي انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، حيث شهد العراق موجة احتجاجية هي الأكبر والاوسع في تاريخه السياسي الحديث، اعتراضا على وقع تفشي الفساد في مؤسسات الدولة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة فضلاً عن سطوة المليشيات وانتشار السلاح المنفلت.

لكن بهذا التأجيل، والذي نجح فيه عملاء إيران ونجح فيه المالكي وهادي العامري وقيس الخزعلي للحفاظ على مكاسبهم، سيكون الثوار قد خسروا مكسبا أو بالأحرى وعدا مهما لتخليص العراق من براثن إيران.

ويشير مراقبون، أن مطلب تأجيل الانتخابات ولو تأكد بشكل رسمي سيثير احتجاجات عاصفة واضطرابات كبرى.

أ.ي