مراقبون: الانتخابات المبكرة صعبة ومعقدة.. ونشطاء: ستكون مسرحية هزلية بائسة تزيد من بؤس المواطن العراقي

أكد مراقبون للشأن العراقي، أن الانتخابات البرلمانية المبكرة القادمة، ستكون أصعب وأعقد من كل الانتخابات الماضية ومن كافة النواحي أبرزها الجانب الفني.

من جانبهم أكد نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن النظام الحاكم الآن في العراق وبهذا الانفلات فلا يمكن أن تجرى انتخابات نزيهة، وإن جرت فستكون مسرحية هزلية بائسة تزيد من أوجاع وبؤس المواطن العراق.

من جانبها، دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، منظمات دولية وسفارات عربية وأجنبية لمراقبة العملية الانتخابية التي ستجري في السادس من حزيران المقبل.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في بيان، إن وزارة الخارجية زودت المفوضية بأسماء 52 سفارة عربية وأجنبية و19 منظمة دولية، وقد وجهت المفوضية دعوات لمراقبة مراحل العملية الانتخابية.

وأضافت الغلاي، أن عدد الناخبين الذين سيشاركون في الانتخابات المقبلة بلغ 25 مليونا و139 الفا و375، في حين بلغ عدد المسجلين بايومترياً ما يقارب 15 مليون ناخب، بينما بلغ مجموع البطاقات التي وزعت ما يقارب 13 مليون بطاقة بايومترية.

على العكس، أكد النائب عن نينوى قصي الشبكي، أن تأجيل موعد إجراء الانتخابات المقرر في السادس من حزيران المقبل بات واقع حال، فيما أشار إلى أن جميع القوى السياسية تخشى البوح بالاتفاق شبه النهائي.

وقال الشبكي في تصريح صحفي، إن "القوى السياسية جميعها تخشى الكشف والبوح عن شبه الاتفاق النهائي على تأجيل الانتخابات المبكرة".

وأضاف أن "مفوضية الانتخابات أكدت في كل الاجتماعات صعوبة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بسبب عدم اكتمال تحديث سجل الناخبين وعدم تسجيل اسماء المرشحين من قبل الكتل السياسية، فضلا عن الاستعدادات اللوجستية".

بينما قال المحلل السياسي سعد محمد الكعبي، إن تغيير سعر الصرف سيتأتى بالنفع على الأحزاب التي تروم خوض الانتخابات، إضافة إلى أن معظم الأحزاب تقف إلى جانب تأجيل الانتخابات إلى موعد أبعد مما حددته الحكومة، لأن تأخير إجرائها سيأتي بعوائد مالية كبيرة عن طريق مزاد العملة وبالتالي تمويل الحملات الانتخابية بكل سهولة.

وقال النائب، محمد البلداوي، إن اجتماع رؤساء الكتل السياسية كشف تورط الحكومة باستعجالها بتحديد موعد الانتخابات لكونها عاجزة عن تلبية متطلبات مفوضية الانتخابات ماديا ولوجستيا.

وقال المحلل السياسي بهاء الأعرجي، ما تمخّض عن الاجتماعات الأخيرة هو: لا انتخابات مبكرة في حزيران، وما يؤخر اعلان موعدها الجديد هي إرادة تحميل مفوضية الانتخابات هذا التأجيل، وكذلك تريد بعض الكتل أن يكون الموعد قريباً من أجواء شهر محرّم كي تستفاد من التحشيد العاطفي، وفي كل الأحوال سيُعلن عن الموعد قريباً.

وقال نشطاء، إنه هذه المرة يريدون من الشعب العراقي أن يشارك في الانتخابات بقانون مفصل لمصلحة نظام أتباع إيران ومفوضية محاصصة وبإشراف أمم متحدة تعترف بنفس التزوير في كل مرة و تقيم علاقات مع الميليشيوي "أبو فدك".

وأكد نشطاء، أن الانتخابات مع هذه الوجوه لا فائدة منها ومع وجود مفوضية ضمن المحاصصة عن أي ديمقراطية تتكلمون وعن أي تحديث للبطاقات مع الإكراه والترهيب والخوف.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على الانتخابات العراقية المبكرة:

وقال حساب، "@dnsRvSuW1WzoTtn"، " إذا بقى هذا النظام وبهذا الانفلات فلا يمكن أن تجرى انتخابات. وإن جرت فستكون مسرحية هزلية بائسة تزيد من أوجاع وبؤس المواطن".



وأضاف، حساب، "@IRQ1963"، " مفوضية الانتخابات وهيئة المسائلة لن تسمحا بترشيح أي شخص أو حزب أو حركة أو تجمع لا تنسجم مع توجهات النظام الحالي .هذا هو سبب تخوف الناس من هذه الحركات الجديدة ..".



وتابع حساب، "@hal_his"، " إذا لم تفضح مقتدى وجرائمه من ٢٠٠٣ لليوم، لا تفكر أن يكون لك فرصة في أي انتخابات قادمة. أنت شريك في كل سرقات وجرائم مقتدى وميليشياته (ولا تختلفون في ذلك عن مليشيات الولائيين وأذناب طهران) إلى أن يثبت العكس"..