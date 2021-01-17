إهدار لمقدرات الشعب .. التخطيط النيابية: الحكومة رصدت ترليوني دينار لتنظيف مكاتب الرئاسات

كشفت لجنة التخطيط النيابية، الاحد، عن رصد الحكومة ترليوني دينار كمخصصات لتنظيف مكاتب الرئاسات لثلاث، مبينا ان رصد تلك الاموال استهتار واضح بمقدرات الشعب العراقي.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد كريم في تصريح ان ” اجور تنظيف الرئاسات في العراق وصلت الى ترليوني دينار خلال العام الحالي كان بالامكان صرف تلك المبالغ في بناء عشرات المدارس او المستشفيات او المصانع”.

واضاف كريم، ان “وزارة التخطيط مغيب دورها بالكامل خلال الموازنة حيث لم تتمكن من رصد المشاريع التنموية وامكانية اضافة مشاريع ربحية للعراق”.

وأشار إلى ان “جميع المحافظات معترضة ولم تتمكن وزارة لتخطيط من تحقيق التوازن وعليها عقد عدة اجتماعات لبحث المشاريع الخدمية”.