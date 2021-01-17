الطيران الأمريكي ينفذ عمليات مسح جوي في محيط قاعدة عين الأسد



أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بتنفيذ الطيران الامريكي عمليات مسح جوي لتامين محيط قاعدة عين الاسد غرب الانبار.

وقال المصدر في تصريح له إن “طيران امريكي نفذ عمليات مسح جوي لتأمين محيط قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غرب الانبار، خشية تعرضها لهجمات”.

وأضاف، أن “مصادر رجحت ان تكون عمليات الاستطلاع ناجمة ايضا من حركة القوات الامريكية حول محيط مبنى القاعدة لزيادة التحصينات الاحترازية”، مبينا ان “القوات الامنية اتخذت تدابير امنية مشددة على كافة قواطع العمليات في المناطق الغربية كإجراء احترازي”.

يشار الى ان مناطق غربي الانبار تشهد بين الحين والاخر عمليات استطلاع ومسح جوي لطيران الامريكي من دون معرفة الاسباب.