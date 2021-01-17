بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 18 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
رسول: الكاظمي شدد على ضبط الحدود مع سوريا.. نشطاء: وماذا عن ضبط الحدود مع إيران؟ ناشطون يشكلون تكتلا سياسيا لخوض الانتخابات.. ومغردون: فكرة جيدة والشعب العراقي هو الفيصل في الاختيار الكاظمي: وضعت برنامجاً لمقابلة الجرحى في وزارة الدفاع والحشد.. نشطاء: لماذا لم تكشف عن قتلة المتظاهرين؟ مراقبون: الانتخابات المبكرة صعبة ومعقدة.. ونشطاء: ستكون مسرحية هزلية بائسة تزيد من بؤس المواطن العراقي قاذفات B-52 الأميركية تعبر إسرائيل باتجاه الخليج.. ونشطاء: لردع إيران والمليشيات العراقية الموالية لها سقوط صاروخ إيراني قرب حاملة طائرات أمريكية.. مغردون: إيران نمر من كرتون وستظهر على حقيقتها إذا حمي الوطيس الكاظمي: العراق يمر بوضع اقتصادي معقد.. ونشطاء: كم في حساباتكم البنكية وستعرفون السبب؟! الجيش العراقي يعتقل 6 عناصر من داعش بينهم قيادي.. ونشطاء: ماذا عن ميليشيات إيران التي تقتل العراقيين في كل مكان؟ الميليشيات الموالية لإيران تنزل الأعلام بدير الزور.. ونشطاء: مهما فعلتم الغارات الجوية مستمرة ضدكم الحلبوسي يزور مضيف عشيرة البو عيثة.. ونشطاء: لا خيار لسنة العراق سوى رص الصفوف وتشكيل مجلس قيادة موحد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 17 كانون الثاني 2021 03:47 م

رسول: الكاظمي شدد على ضبط الحدود مع سوريا.. نشطاء: وماذا عن ضبط الحدود مع إيران؟

الكاظمي والحدود

سخر نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، من تصريحات يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي عن ضرورة ضبط الحدود العراقية مع سوريا.

وتساءل النشطاء، وماذا عن ضبط الحدود مع إيران؟، مؤكدين أن الحدود العراقية-الإيرانية مفتوحة لدخول مسؤولي النظام الإيراني إلى العراق في أي وقت يريدون.

وقال رسول في تصريح صحفي، إن "القوات الأمنية تعمل بجد ومثابرة وهناك متابعة وتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة بضرورة مسك الحدود خاصة مع الجانب السوري".

وأضاف، أن "القوات الأمنية تركز بعملياتها الاستباقية على مناطق شمالي شرقي سوريا كونها لا تحتوي على قوات نظامية تابعة للجيش السوري، بل توجد فيها العديد من المجاميع الإرهابية".

وأشار إلى أن "عمليات التحصين والتحكيم جارية بشكل كبير مع الجارَة سوريا، لملاحقة ما تبقى من بعض العصابات الارهابية وفلولها في الأراضي العراقية".

وتابع اللواء رسول، أن "هناك بضعة عناصر إرهابية متخفية ومنكسرة والعمليات الاستباقية للقوات الأمنية حققت نتائج ايجابية في مطاردتهم".

من جانبها، أوصت خلية الأزمة النيابية الحكومة بإغلاق الحدود مع الدول المجاورة لمدة أسبوعين ضمن الإجراءات الرامية لمنع تسلل الطفرة الجديدة من فيروس كورونا إلى داخل البلاد.

ووصف مقرر الخلية، جواد الموسوي، الخطوات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن لمنع تفشي طفرة الفيروس التاجي الجديدة في البلاد بأنها "جيدة ومبكرة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحدود مع بعض الدول لا تزال مفتوحة.

ودعا المقرر الحكومة إلى إغلاق الحدود مع جميع دول الجوار، لاسيما إيران وسوريا وتركيا، لمدة 14 يوما لمنع تسلل الطفرة الجديدة، لافتا أيضا إلى أن هناك "عدم التزام بالإجراءات الصحية من المواطنين، حيث ما زالت التجمعات موجودة".

وتساءل المحلل السياسي رعد هاشم، ومتى تُضبط الحدود مع إيران، أم سدّها آمن؟!
يأتي ذلك بعد تصريح يحيي رسول المتحدث باسم القائد العام: الكاظمي يوجه القوات الأمنية بضبط حدود العراق مع سوريا.

وأشار نشطاء إلى أن الكاظمي ما هو إلا منفذ للأجندات إيران في العراق والشام بوجه ممكيج عراقي وهو كسابقيه من الذين حكموا العراق كنوري المالكي وحيدر العبادي، وعادل عبد المهدي.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات يحيي رسول:

وقال حساب، "@AhmadMsk1428"، "والحدود مع إيران عفواً أصلا ما في حدود عشان يضبطها".


وأضاف، حساب، "@sheleweh"، "وإيران. عادي مفتوح. للخونة من الروافض".


وتابع حساب، "@nabeelnh88"، "العصابة الخمينية دمرت وسرقة ثروات العراق وقتلت شعبه، لذلك يجب إغلاق الحدود مع إيران".


وذكر حساب، "@Bassam19830647"، "وضروري والأهم إلغاء الحدود بين العراق وسوريا".



أخبار متعلقة
أخر تعديل: الأحد، 17 كانون الثاني 2021 08:18 م
إقرأ ايضا
علي علاوي

بطالة وكورونا وفقر.. وتوجه نحو استقطاع رواتب الموظفين (كارثة جديدة من حكومة الكاظمي) 18 كانون الثاني 2021 02:41 ص

الفقر في العراق

ميراث إيران وعصاباتها والحكومات العميلة.. الفقر وصل 50% في بعض محافظات العراق 18 كانون الثاني 2021 01:35 ص

وزير الخارجية الفرنسي

صفعة فرنسية على وجه ملالي الإرهاب.. كفى تخصيب لليورانيوم سيكون لذلك عواقب وخيمة 18 كانون الثاني 2021 12:47 ص

المنافذ الحدودية

من المنافذ لـ"مزاد العملة" للقطاعات الضخمة والنفط.. إيران وميليشياتها ابتلعت ثروات العراق 17 كانون الثاني 2021 10:15 م

763

الذكرى الثلاثون على حرب الخليج الثانية .. ولا يزال العراق يدفع الثمن غاليا حتى الآن 17 كانون الثاني 2021 09:21 م

مفوضية الانتخابات في العراق

عملاء إيران ينجحون في مخططهم وتحذيرات من اضطرابات عارمة.. مفوضية الانتخابات تقترح التأجيل لأكتوبر المقبل 17 كانون الثاني 2021 09:18 م

الانتخابات

مراقبون: الانتخابات المبكرة صعبة ومعقدة.. ونشطاء: ستكون مسرحية هزلية بائسة تزيد من بؤس المواطن العراقي 17 كانون الثاني 2021 05:31 م

304711-1619709673

بيان أوروبي شديد اللهجة يحذر طهران من مخاطر انتهاكها للاتفاق "النووي" .. ويهدد بإجراءات رادعة 17 كانون الثاني 2021 02:43 م

التعليقات