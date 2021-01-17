رسول: الكاظمي شدد على ضبط الحدود مع سوريا.. نشطاء: وماذا عن ضبط الحدود مع إيران؟

سخر نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، من تصريحات يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي عن ضرورة ضبط الحدود العراقية مع سوريا.

وتساءل النشطاء، وماذا عن ضبط الحدود مع إيران؟، مؤكدين أن الحدود العراقية-الإيرانية مفتوحة لدخول مسؤولي النظام الإيراني إلى العراق في أي وقت يريدون.

وقال رسول في تصريح صحفي، إن "القوات الأمنية تعمل بجد ومثابرة وهناك متابعة وتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة بضرورة مسك الحدود خاصة مع الجانب السوري".

وأضاف، أن "القوات الأمنية تركز بعملياتها الاستباقية على مناطق شمالي شرقي سوريا كونها لا تحتوي على قوات نظامية تابعة للجيش السوري، بل توجد فيها العديد من المجاميع الإرهابية".

وأشار إلى أن "عمليات التحصين والتحكيم جارية بشكل كبير مع الجارَة سوريا، لملاحقة ما تبقى من بعض العصابات الارهابية وفلولها في الأراضي العراقية".

وتابع اللواء رسول، أن "هناك بضعة عناصر إرهابية متخفية ومنكسرة والعمليات الاستباقية للقوات الأمنية حققت نتائج ايجابية في مطاردتهم".

من جانبها، أوصت خلية الأزمة النيابية الحكومة بإغلاق الحدود مع الدول المجاورة لمدة أسبوعين ضمن الإجراءات الرامية لمنع تسلل الطفرة الجديدة من فيروس كورونا إلى داخل البلاد.

ووصف مقرر الخلية، جواد الموسوي، الخطوات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن لمنع تفشي طفرة الفيروس التاجي الجديدة في البلاد بأنها "جيدة ومبكرة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحدود مع بعض الدول لا تزال مفتوحة.

ودعا المقرر الحكومة إلى إغلاق الحدود مع جميع دول الجوار، لاسيما إيران وسوريا وتركيا، لمدة 14 يوما لمنع تسلل الطفرة الجديدة، لافتا أيضا إلى أن هناك "عدم التزام بالإجراءات الصحية من المواطنين، حيث ما زالت التجمعات موجودة".

وتساءل المحلل السياسي رعد هاشم، ومتى تُضبط الحدود مع إيران، أم سدّها آمن؟!

يأتي ذلك بعد تصريح يحيي رسول المتحدث باسم القائد العام: الكاظمي يوجه القوات الأمنية بضبط حدود العراق مع سوريا.

وأشار نشطاء إلى أن الكاظمي ما هو إلا منفذ للأجندات إيران في العراق والشام بوجه ممكيج عراقي وهو كسابقيه من الذين حكموا العراق كنوري المالكي وحيدر العبادي، وعادل عبد المهدي.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات يحيي رسول:



وقال حساب، "@AhmadMsk1428"، "والحدود مع إيران عفواً أصلا ما في حدود عشان يضبطها".



وأضاف، حساب، "@sheleweh"، "وإيران. عادي مفتوح. للخونة من الروافض".



وتابع حساب، "@nabeelnh88"، "العصابة الخمينية دمرت وسرقة ثروات العراق وقتلت شعبه، لذلك يجب إغلاق الحدود مع إيران".



وذكر حساب، "@Bassam19830647"، "وضروري والأهم إلغاء الحدود بين العراق وسوريا".







