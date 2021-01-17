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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 17 كانون الثاني 2021 01:28 م

بعد تصاعد الغضب الشعبي .. القوات الأمنية تطلق سراح الصحفية قدس السامرائي

صفاء السامرائي

أطلقت أجهزة الأمن مساء السبت سراح الصحفية، قدس السامرائي، بعد ساعات على اعتقالها في العاصمة بغداد.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن ”القوات الأمنية في محافظة الأنبار، أطلقت سراح الصحفية قدس السامرائي، بكفالة مالية، عقب تدخل منظمات حقوقية، وأطراف معنية“.

وأثار اعتقال الصحفية، غضبا شعبيا واسعا، بسبب طريقة الاعتقال، فضلا عن أنها صحفية، وتمنع القوانين النافذة الاعتقال بتلك الطريقة.


وقال مرصد الحريات الصحفية، في بيان إن “ قوات أمنية مشتركة مكونة من الأمن السياحي والاستخبارات والأمن الوطني أجرت عملية تفتيش دقيقة لفندق (أنوار دجلة) في شارع العرصات في منطقة الكرادة ومن ثم قامت باحتجاز الصحفية قدس السامرائي وفقا لمذكرة قبض صادرة ضدها من قبل محكمة تحقيق الرمادي“.


وأضاف أن مصدرا أمنيا في الشرطة المحلية، أبلغ مرصد الحريات الصحفية، بأن ”مركز شرطة المسبح لم يوافق على احتجاز الصحفية قدس السامرائي كون مذكرة القبض كانت مستنسخة وأن المادة القانونية التي صدرت بموجبها المذكرة قابلة للكفالة“.
وتابع أنه ”عندما لم تفلح القوة باعتقال الزميلة السامرائي واحتجازها في مركز الشرطة أرغموا رجال الأمن، الصحفية العراقية التي تحمل الجنسية الدنماركية، على النوم في مطعم الفندق حتى تبقى تحت أنظارهم“.

وأشار إلى أنه ”عندما تعذر على القوة احتجاز الزميلة السامرائي في بغداد أرسلت قيادة عمليات الأنبار بقيادة الفريق ناصر الغنام قوة عسكرية لتعتقلها وتنقلها إلى محافظة الأنبار“.
ولفت المرصد، إلى أن ”مذكرة إلقاء القبض صدرت وفقا للمادة ٤٣٣ وبتهمة القذف والتشهير، بينما لم يجد الفريق التحليلي لمرصد الحريات الصحفية أي مفردات شتم أو تشهير بحق القادة العسكريين التي انتقدتهم السامرائي، التي نشرت على صفحتها في فيسبوك، وكان آخرها انتقادا لوزير الدفاع بسب تصريحات صحفية أدلى بها لوسائل إعلام محلية“.

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