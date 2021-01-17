عاجل.. ضبط صواريخ ومنصات إطلاق في كركوك شمالي العراق

أفادت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية اليوم الأحد، بضبط صواريخ مع منصات إطلاقها خلال عملية استخبارية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك.



وذكرت الوكالة في بيان لها أنه "استناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من تنفيذ عملية استخباراتية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك".



وأضافت أن "العملية نتج عنها ضبط منصتين لاطلاق الصواريخ و 14 قوانة مدفع رشاش عيار 57 و6 صواريخ متوسطة و24 قنبرة هاون عيار 60 ملم و55 حشوة قنابر وتجهيزات عسكرية مختلفة داخل أحد الدور الفارغة في قرية السدرة التابعة للقضاء أعلاه من مخلفات داعش الإرهابي"، مؤكدة "رفع المواد المضبوطة بدون حادث يذكر".