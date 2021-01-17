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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 17 كانون الثاني 2021 12:55 م

قاذفات B-52 الأميركية تعبر إسرائيل باتجاه الخليج.. ونشطاء: لردع إيران والمليشيات العراقية الموالية لها

قاذفة بي 52

توجهت قاذفتا B-52 الأميركيتان إلى الشرق الأوسط وبالأخص الخليج العربي، وهي كما أكد نشطاء رسالة ردع للمرة الخامسة خلال الفترة الأخيرة في وجه إيران.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن القاذفتين حلقتا في الأجواء الإسرائيلية في طريقهما إلى الخليج العربي.

يأتي ذلك بعد أن كشفت وسائل إعلام أميركية عن سقوط صاروخين إيرانيين على بعد 100 ميل من حاملة الطائرات الأميركية "نيميتز" في المحيط الهندي.

قد أفادت شبكة "فوكس نيوز"، بأن الصواريخ بعيدة المدى التي أطلقتها إيران سقطت على مقربة من سفينة تجارية وعلى بعد 100 ميل من مجموعة نيميتز الضاربة، في أحدث مثال على تصاعد التوترات في المنطقة.

وأشار النشطاء إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الاميركية من إرسال قاذفات B 52، تسببت بردع إيران والمليشيات العراقية الموالية لها.

وطالب النشطاء واشنطن بضرب نظام الملالي الإيراني وتدميره حتى لا يعود أبد، مؤكدين أن إيران إرهاب عالمي يجب التخلص منه.

وأشار نشطاء إلى أن القيادة المركزية الأميركية تعلن إرسال قاذفات B 52إلى الشرق الأوسط لمهمة وصفتها بالطويلة ولردع أي اعتداء من جانب نظام الملالي الإيراني.

وأكد مراقبون، أن حاملة الطائرات نيميتز كانت بقيت في شمال بحر العرب بناءً على أوامر من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن طلب البنتاغون عودتها، ما دفع إلى تغيير مسارها والبقاء في المنطقة.

وخلال الأشهر الماضية عززت واشنطن وجودها العسكري في الشرق الأوسط في عرض للردع شمل إرسال قاذفات B-52 ذات القدرة النووية أكثر من مرة، والإعلان عن عبور غواصة نووية بالقرب من الخليج العربي، وتمديد إقامة حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" في المنطقة.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على قاذفات B-52الأميركية التي عبرت أجواء إسرائيل باتجاه الخليج:

وقال حساب، "@shmr99999"، " إذا لم يكن هناك ضربة فإيران لن ترتدع".


وأضاف، حساب، "@yes2292"، " لو تم ضرب إيران بعد أسبوع سوف يكتشف العالم أنها نمر من ورق".


وتابع حساب، "@M198918"، " الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الاميركية من إرسال قاذفات B 52، تسببت بردع إيران والمليشيات العراقية الموالية لها".


وذكر حساب، "@h57125094"، " إن شاء الله تغير عليهم الطائرات الأمريكية وتهجدهم وترجعهم ألف سنه للخلف، إيران إرهاب عالمي يجب التخلص منه".

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