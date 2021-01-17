التعليم العالي: امتحانات الكورس الأول للدراسة الأولية بعد 18 آذار المقبل

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن آلية الامتحان النهائي لطلبة الجامعات للدراسة الأولية. وذكرت ان : امتحانات الكورس الأول ستجري بعد 18 من شهر آذار المقبل، وستكون مدمجة بين الامتحان الحضوري والالكتروني. Copy أخبار متعلقة الصحة ترجح وصول أول دفعة من لقاح فايزر ضد كورونا إلى العراق في آذار المقبل وزير التعليم : سنحاسب الجامعات الأهلية التي تمنع طلبتها من آداء الامتحاناتبسبب الرسوم التعليم تخول الجامعات صلاحيات إعفاء الطلبة بنسبة من أجور التعليم الموازي تدريسي مصاب بكورونا يتابع امتحانات طلبته النهائية في جامعة الكوفة