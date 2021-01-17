التعليم العالي: امتحانات الكورس الأول للدراسة الأولية بعد 18 آذار المقبل





اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن آلية الامتحان النهائي لطلبة الجامعات للدراسة الأولية.



وذكرت ان : امتحانات الكورس الأول ستجري بعد 18 من شهر آذار المقبل، وستكون مدمجة بين الامتحان الحضوري والالكتروني.