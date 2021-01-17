بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 18 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
رسول: الكاظمي شدد على ضبط الحدود مع سوريا.. نشطاء: وماذا عن ضبط الحدود مع إيران؟ ناشطون يشكلون تكتلا سياسيا لخوض الانتخابات.. ومغردون: فكرة جيدة والشعب العراقي هو الفيصل في الاختيار الكاظمي: وضعت برنامجاً لمقابلة الجرحى في وزارة الدفاع والحشد.. نشطاء: لماذا لم تكشف عن قتلة المتظاهرين؟ مراقبون: الانتخابات المبكرة صعبة ومعقدة.. ونشطاء: ستكون مسرحية هزلية بائسة تزيد من بؤس المواطن العراقي قاذفات B-52 الأميركية تعبر إسرائيل باتجاه الخليج.. ونشطاء: لردع إيران والمليشيات العراقية الموالية لها سقوط صاروخ إيراني قرب حاملة طائرات أمريكية.. مغردون: إيران نمر من كرتون وستظهر على حقيقتها إذا حمي الوطيس الكاظمي: العراق يمر بوضع اقتصادي معقد.. ونشطاء: كم في حساباتكم البنكية وستعرفون السبب؟! الجيش العراقي يعتقل 6 عناصر من داعش بينهم قيادي.. ونشطاء: ماذا عن ميليشيات إيران التي تقتل العراقيين في كل مكان؟ الميليشيات الموالية لإيران تنزل الأعلام بدير الزور.. ونشطاء: مهما فعلتم الغارات الجوية مستمرة ضدكم الحلبوسي يزور مضيف عشيرة البو عيثة.. ونشطاء: لا خيار لسنة العراق سوى رص الصفوف وتشكيل مجلس قيادة موحد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 17 كانون الثاني 2021 11:46 ص

نائبة كردية تستبعد إجراء الانتخابات في وقتها

فيان صبري


استبعدت  رئيسة  كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيان صبري،  اجراء الانتخابات  في وقتها، عازية السبب الى عدم وجود الوقت الكافي لانهاء اعمال المفوضية.

وقالت صبري ،:" اعتقد انه سيتم تأجيل الانتخابات المبكرة، رغم ان المفوضية اعلنت استعدادها من الناحية الفنية، الا انها افادت بحاجتها لوقتٍ كافٍ للانتهاء من تسجيل اسماء التحالفات والاجراءات الاخرى، لاسيما انها دوائر متعددة، الى جانب وجود  مليونين من المواليد الجدد".

 واضافت :" ان ضغط المحافظات الجنوبية، والاطراف السياسية، مثل / سائرون /، قد يدفع الحكومة الى تأكيد اجراء الانتخابات في موعدها"، مبينة :" ان الشارع العراقي متحرك، وبامكان ثلاثة اشخاص اثارة تظاهرة ، وهناك محافظات لا تزال تشهد تظاهرات".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
وزارة التعليم العالي

التعليم العالي: امتحانات الكورس الأول للدراسة الأولية بعد 18 آذار المقبل 17 كانون الثاني 2021 11:48 ص

البعيجي

البعيجي يطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه المتضررين من ارتفاع الدولار 17 كانون الثاني 2021 11:45 ص

الانتخابات في العراق

جمال كوجر: لا يوجد توافق سياسي على موعد الانتخابات المبكرة 17 كانون الثاني 2021 11:19 ص

دولارات

نائب: الحكومة تنوي سداد 27 مليار دولار ديون الإقليم غير القانونية من الموازنة 17 كانون الثاني 2021 11:12 ص

المالية النيابية

المالية النيابية تعتزم تقليل فارق سعر النفط المعتمد بالموازنة 17 كانون الثاني 2021 11:10 ص

وزير التعليم

مركز الإعلام الرقمي يحذر من قنوات وهمية باسم وزارة التعليم على تيليجرام 17 كانون الثاني 2021 10:43 ص

مقبرة جماعية

حقوق الإنسان النيابية تقر بوقوع إعدامات ميدانية في الإسحاقي وتطالب بتحقيق عاجل 16 كانون الثاني 2021 03:16 م

وزير النفط

العراق يعلن رفضه التفاوض مع أوبك+ بشأن خفض الإنتاج 16 كانون الثاني 2021 02:47 م

التعليقات