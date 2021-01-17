نائبة كردية تستبعد إجراء الانتخابات في وقتها





استبعدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيان صبري، اجراء الانتخابات في وقتها، عازية السبب الى عدم وجود الوقت الكافي لانهاء اعمال المفوضية.



وقالت صبري ،:" اعتقد انه سيتم تأجيل الانتخابات المبكرة، رغم ان المفوضية اعلنت استعدادها من الناحية الفنية، الا انها افادت بحاجتها لوقتٍ كافٍ للانتهاء من تسجيل اسماء التحالفات والاجراءات الاخرى، لاسيما انها دوائر متعددة، الى جانب وجود مليونين من المواليد الجدد".



واضافت :" ان ضغط المحافظات الجنوبية، والاطراف السياسية، مثل / سائرون /، قد يدفع الحكومة الى تأكيد اجراء الانتخابات في موعدها"، مبينة :" ان الشارع العراقي متحرك، وبامكان ثلاثة اشخاص اثارة تظاهرة ، وهناك محافظات لا تزال تشهد تظاهرات".